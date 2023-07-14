"Скоро будет большой успех": глава эстонской разведки о ходе контрнаступления ВСУ

Украина сковывает россиян на фронте

Контрнаступление ВСУ, которое идет тяжелее, чем предполагалось, близко к "большому успеху".

Об этом заявил глава разведцентра Сил обороны Эстонии Марго Гросберг, сообщает ERR.

По его мнению, об этом свидетельствуют действия украинских войск во время летней кампании и признаки осложнений для оккупационной армии рф. В частности, он привел в пример успехи ВСУ под Бахмутом, удары по тылам россиян, а также данные о возможном исчерпании резервов россии.

Например:

ураинским подразделениям под Бахмутом удалось захватить ключевые участки местности к северу и югу от города, что позволяет вести артиллерийский огонь по российским позициям в городе;

в районе Запорожья и Большой Новоселовки украинские подразделения увеличили занимаемую площадь и точечными ударами уничтожают ключевые объекты рф в этом районе (Гросберг особо обратил внимание на атаку на отель в Бердянске, в результате которой на этой неделе был уничтожен заместитель командующего Южного военного округа российского генерал-лейтенанта Олег Цоков. Также он обратил внимание на увольнение российского генерала Ивана Попова, как предполагают, из-за его критики в адрес генштаба и утечки записей о положении 58-й армии под его командованием).

"Все это говорит о том, что резервы российской федерации исчерпываются, поскольку подразделения не ротируются", – констатировал военный.

Он утверждает, что подготовительные наступательные операции, которые сейчас проводят Силы обороны, направлены на то, чтобы сковать российские части на узких участках и найти слабые места для прорыва. С этой же целью атакуют важные транспортные узлы, логистические пункты и центры управления российской армии в тылу.

Напомним, ранее мы писали о том, что Буданов рассказал, сколько времени есть у Украины для контрнаступления.