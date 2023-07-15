Выезд за границу для мужчин: адвокат назвал самые реальные способы

Больше всего шансов на выезд имеют те, у кого трое и более детей

Во время военного положения в Украине действует запрет на выезд за границу мужчин от 18 до 60 лет. При этом некоторым категориям разрешается покидать страну, адвокат назвал самые действенные способы получить разрешение на выезд.

Об этом рассказал адвокат Ростислав Кравец.

По его словам, больше всего шансов на выезд имеют те, у кого трое и более детей. Второй реальный способ выехать — сопровождение людей с инвалидностью 2 и 3 группы.

"Первый и наиболее эффективный способ — это наличие троих детей. В таком случае вы можете спокойно пересечь границу Украины, поэтому есть повод улучшать демографическую ситуацию. Второй способ — это сопровождение людей с инвалидностью", — отметил Кравец.

Однако в случае сопровождения лиц с инвалидностью есть нюанс — согласно поправке к статье 23 Закона "О мобилизации", военнообязанный не может получить на отсрочку от службы в армии, если он имеет родственников с инвалидностью, но есть другие люди, которые по закону обязаны их содержать.

"В случае, если вы выезжаете с человеком с инвалидностью, главное обстоятельство и главное основание пограничников — это то, что вы должны быть зарегистрированы по одному адресу. При этом вам не обязательно стоять на воинском учете, не обязательно иметь отсрочку от мобилизации — это не является обязанностью. Есть супруга с инвалидностью третьей группы, родители жены или ваши родители с инвалидностью первой или второй группы, вместе с ними вы можете поехать. И, как говорит закон, вместе с ними вы должны вернуться", — подчеркнул адвокат.

Выезд по системе "Шлях" — довольно проблематичен. Как рассказал Кравец на основании обращений клиентов, пограничники задают вопросы, где расположены благотворительные организации, которые вы представляете, кто их директор, какой телефон, чем они занимаются. Если же ответ их не удовлетворяет, могут не выпустить за границу.

Таким образом, заключает адвокат, есть два наиболее реальных обстоятельства для пересечения границы мужчинами:

у вас есть трое и больше детей, или вы опекун;

у вас есть супруга с инвалидностью третьей группы либо ваши родители, или жены, имеют инвалидность второй и третьей группы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какая еще категория мужчин может свободно выезжать из Украины во время войны.