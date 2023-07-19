Удар ВСУ по Старокрымскому полигону, - это не просто подрыв склада БК: Мирослав Гай объяснил последствия "бавовны" у оккупантов

У южной группировки россиян скоро могут возникнуть серьезные проблемы

Ночной удар по Старокрымскому полигону мог быть нанесен высокоточным оружием по типу Storm Shadow авиационного базирование. Расстояние до полигона большое, а дальность этих ракет до 200 км, однако точной информации о средствах поражения на данный момент нет.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал украинский актер и руководитель благотворительной организации "Фонд "Мир и Ко" Мирослав Гай. По его словам, из-за подобных ударов оккупантам придется все глубже в тылу размещать свои логистические хабы, а это будет играть на руку ВСУ.

Чтобы защитить свои склады вооружения и материально-технического обеспечения, российские солдаты будут вынуждены перемещать их подальше от зоны поражения. Из-за этого существенно увеличится плечо логистики: БК нужно возить на большие дистанции, что отнимает дополнительное время и тратит ресурсы. Как результат, затрудняется продвижение врага вперед, ведь увеличивается риск снарядного голода и нехватки топлива.

Аналогичная ситуация складывалась и в Херсоне, когда из-за проблем с логистикой враг был вынужден покинуть город. А учитывая, что Крымский мост также поврежден, оккупанты вынуждены пускать грузовики по коридору через перешеек, что рискованно.

"Соответственно там эти караваны могут быть поражены другими средствами уже меньшей дальности, например HIMARS. Согласно повреждению моста и поражению складов, у оккупантов возникает проблема с обеспечением крымской группировки войск и одновременно проблемы с обеспечением со стороны Крыма через мост, а это проблема уже для всей южной группировки", — подытожил Мирослав Гай.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что россияне убегают из Крыма по оккупированной части Украины. Дорога в россию простреливается ВСУ и у оккупантов есть все шансы не доехать в безопасное место.