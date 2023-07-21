Новый громкий скандал с закупками для ВСУ: Минобороны заплатило 1,4 миллиарда фирме без лицензий

До осени 2022 года о поставщике крупной партии снарядов для ВСУ почти никто не знал

Министерство обороны Украины попало в очередной скандал, касающийся поставок боеприпасов. 11 ноября 2022 года ведомство заключило контракт с фирмой "Львовский арсенал" на поставку крупной партии минометных снарядов 120 мм и 82 мм, в которых сильно нуждались наши военные, но так пока и не получили.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на свои источники в силовых кругах.

Сумма контракта составила почти 1,4 миллиарда гривен (по курсу доллара на то время — почти 38 миллионов долларов). По сей день ни одного снаряда ВСУ по данным договоренностям не получили.

Первые поставки минометных снарядов должны были состояться в декабре 2022 года, а в феврале 2023 года должны были завершиться.

При этом, как отмечают источники издания, министр обороны Алексей Резников лично дал добро на почти полную предоплату по контракту спустя несколько после его подписания.

Когда сорвались первые поставки, в Минобороны решили разобраться, в чем дело. Выяснилось, что "Львовский арсенал" имел экспортную лицензию от фирмы-поставщика из одной страны Европейского союза, однако мин в этой стране не было, а сами снаряды находились на складах в третьей стране.

"Но ни "Львовский арсенал", ни его контрагент (!) не получили экспортных лицензий у этой третьей страны до того, как взять деньги Минобороны", — пишет "УП".

Поставки не начались даже несмотря на то, что львовская фирма передала поставщику свыше 400 миллионов гривен.

При этом собеседники издания на рынке вооружения обращают внимание на тот факт, что по законам Украины деньги за вооружение перечисляют только после того, как Минобороны получает от поставщика экспортные лицензии.

Как Минобороны могло выделить деньги фирме без лицензий?

Первый вариант — коррупционная составляющая. Участники рынка рассказали "УП", что еще летом 2022 года украинские компании закупали мины и 82 мм и 120 мм по цене на 40-50% ниже, чем в контракте "Львовского арсенала".

В то же время подписант соглашения Александр Лиев заверяет, что "Львовский арсенал" на самом деле предоставил экспортные лицензии Министерству обороны.

"Эта компания предоставила экспортную лицензию из страны поставщика, и только тогда мы перечислили им средства. Чаще всего поставки организуются через посредников. В таких условиях нам трудно проконтролировать получение экспортных документов из страны производителя", — сказал он.

В Минобороны же говорят, что у них нет возможности проверять все компании.

Как "Львовский арсенал" получил разрешение Кабмина?

Издание обратило внимание на то, что с осени 2022 года фирма не фигурировала среди крупных поставщиков вооружений.

Основатель "Львовского арсенала" – Юрий Збитнев, который в 1990 году стал одним из самых молодых депутатов Верховной Рады еще УССР.

Юрий Збитнев

В Кабмине пока не дали точный ответ на вопрос о том, как малоизвестная фирма с легкостью получила статус специмпортера.

"Чтобы получить разрешение от правительства на импорт оружия, надо было собрать и подать на проверку полвагона документов, показать обороты денег, старые соглашения и так далее. Что показывал этот "Арсенал" — трудно понять", — сказал один из собеседников "УП".

Что теперь будет с деньгами и будут ли мины?

После просрочек в поставках снарядов Минобороны начало давить на фирму письмами и требованиями уплатить неустойку. В марте 2023 года силовое ведомство подало иск в Хозяйственный суд Киева с требованием взыскать с "Львовского арсенала" предоплату и пеню. Сумма иска составляет 1,53 миллиарда гривен.

Минобороны также просило суд арестовать счета и другие активы компании, но 23 мая получило отказ.

Собеседники "УП" отметили, что со временем силовому ведомству все же удалось добиться ареста денег на счетах "Арсенала".

Издание пишет, что львовская фирма перевела своему европейскому контрагенту только часть денег. Почти миллиард гривен был заблокирован на счетах.

Своим расследованием занялась и Нацполиция. Там начали производство по части 5 статьи 191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества в особо крупных размерах).

По громкому делу прошли обыски в департаменте военно-технической политики МОУ, а также в автомобиле одного из фигурантов.

Недавно же "Львовский арсенал" сообщил, что наконец-то смог получить экспортные лицензии и начнет поставки по своему контракту.

"Теперь непонятно, как снимать арест со счетов и давать добро на вывод денег. Ведь доверия к фирме осталось немного. Именно по ее вине МОУ минимум на 7 месяцев потеряло деньги, а солдаты все это время не получают дефицитного вооружения", — говорится в материале.

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