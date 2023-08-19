Четвероногие супергерои: как в Украине готовят собак для поисково-спасательной службы

Уровень подготовки украинских кинологов соответствует навыкам зарубежных коллег.

С началом полномасштабной войны в Украине поисково-спасательное направление кинологии заняло особое место в подготовке рабочих собак. Именно лай четырехлапого спасателя нередко давал надежду на спасение пострадавшим, оказавшимся под завалами в результате атаки вражеской ракеты или дрона. Для этого инструкторы и их собаки тратят недели и месяцы на тяжелую и часто опасную работу: спасению жизней предшествует длительный курс обучения, аттестация, инструктаж, выезд на локацию и часы работы в сверхсложных условиях.

В течение июня и июля в Киеве, Ровно и Дрогобыче проходили учения по поисково-спасательной службе (ПСС) и розыскной работе для владельцев собак. Задачей было отработать практические навыки опытных кинологов и заинтересовать участников, ранее видевших работу поисковиков только по телевизору, ведь выполнять эти задачи может собака любой породы.

Как это происходило — в материале "Телеграфа".

В ходе учений инструкторы ГСЧС и Нацгвардии Украины провели тренинги и показали мастер-классы для 49 пар участников и их собак, которые могли попробовать искать людей на импровизированных завалах и в природной среде. Среди участников были как уже опытные проводники, чьи собаки работают на поиск, так и начинающие, которые решили попробовать свои силы в подготовке животного для спасения жизней.

Учения были организованы при поддержке бизнеса. В компании Royal Canin считают, что тренинги могут стать отличным стартом для участников, чтобы начать занятия по ПСС вместе со своим любимцем, ведь для полноценного привлечения к поискам и помощи людям необходимы регулярные тренировки с кинологом, отработка уже приобретенных и развитие новых навыков.

"Мы уверены, что домашние животные, в частности собаки, делают мир лучше. Они нас мотивируют, успокаивают и спасают. Мы очень рады видеть заинтересованность в таких занятиях, ведь в условиях войны эти навыки собаки могут спасти жизнь. Спасибо Кинологическим службам ГСЧС и Нацгвардии за их готовность передавать свои знания ответственным владельцам животных, стремящихся развивать своих собак и находить в них героев", — отметила директор департамента по связям с общественностью Royal Canin Виктория Вознюк.

Как происходит поиск

Сегодня в Украине чаще всего спасателей привлекают для работы в разрушенных зданиях, — техногенных завалах. На локацию прибывают кинологи-инструкторы со своими подопечными. Локацию разбивают на квадраты, за каждый из которых ответственность несет пара – инструктор и его пес. Собака должна исследовать порученную ей территорию и по запаху найти потерпевшего.

При нахождении человека собаки должны громко и упорно лаять, пока на место не доберется инструктор. Ни собака, ни кинолог ни в коем случае не должны трогать потерпевшего, ведь оценить его состояние и оказать необходимую помощь могут только врачи. Также собаки имеют разные виды обозначений для маркировки при обнаружении живых и погибших людей. На отработанных квадратах могут ставить пометки о найденных телах без признаков жизни.

Поисковая работа может быть и опасна для собак. Ведь неизвестно, что можно встретить в обломках разрушенного дома: стекло, химические вещества, утечку газа и т.д. Опасность представляют и последствия, вызванные пожарами: загрязненный воздух, задымление, нестабильность разрушенных огнем поверхностей, вероятность получения ожогов собакой при контакте с горячими предметами.

Поэтому профессионалы комплексно заботятся о здоровье животных:

составляют специальный рацион питания для поддержания иммунной системы и восстановления утраченной энергии;

формируют специальные ветеринарные аптечки;

надевают специальную обувь на лапы – для защиты от острых предметов;

содержат высокопрофессиональную ветеринарную службу.

Прежде чем начать спасательные работы, инструктор производит визуальный осмотр своего рабочего сектора. При обнаружении опасных вещей — арматуры, стекла, острых обломков — уберегает собаку от ранения ими. Если избежать опасных мест невозможно, на лапы собаки надевают специальную обувь или бахилы.

Например, поисковые работы после землетрясения в Турции, куда ездили спасатели из ГСЧС Украины, проходили в разрушенных домах. Иногда все, что осталось от прежнего жилья пострадавших – это полтора метра строительного мусора, обломков, бытовых предметов, арматуры и стекла. В таких условиях собаки искали тела пострадавших от землетрясения.

Отдельное внимание уделяется и подготовке инструкторов. Они должны быть психологически готовы к тому, что можно увидеть при поиске, а также следить за соблюдением правил личной безопасности. Соответствующим должно быть и снаряжение: обувь с закрытым надпяточно-берцовым суставом, закрытая одежда (комбинезон), запас воды (бутилированной — минимум 1,5 литра в сутки), запас таблеток, антисептики. Также в тревожном рюкзаке должны быть мячики и игрушки для контроля и поощрения собаки, сменная одежда, перчатки.

"С начала полномасштабной войны мы интенсивно проводили тренировки, чтобы улучшить мастерство наших собак и наши кинологи привлекаются к поиску после обстрелов. Также мы заинтересованы в тренировках и привлечении волонтеров-кинологов, проведения мероприятий для них, где участники могут оценить свой уровень и понять, какой путь им нужно пройти в тренировках", — поделился Олег Кушта, начальник кинологической службы ГСЧС.

Украинцы интересуются поисково-спасательной службой

По данным ГСЧС, по сравнению с довоенным временем, в 2022-м количество инструкторов и их компаньонов осталось неизменным из-за ограничения штатного количества кинологов-спасателей. При этом увеличилось количество волонтеров-кинологов, прошедших обучение в кинологическом центре ГСЧС: в 2022 году их было 15, и еще 9 прошли аттестацию в этом году.

Также выросло количество вызовов на завалы, вызванные обстрелами критической инфраструктуры и гражданских объектов. Поэтому в условиях войны спасатели опираются на волонтеров и время от времени привлекают их к поисковым работам.

Мы спросили владельцев животных, которые посетили тренинги по поисковым и спасательным работам, что заинтересовало их в этом нелегком деле.

"Я более 10 лет занимаюсь кинологией, поэтому понимаю важность подобных мероприятий и необходимость приобщать к ним людей. Поскольку новые завалы появляются почти каждый день, поисково-спасательные работы стали неотложной потребностью: обученная собака с инструктором может понадобиться где угодно. Кроме того, когда, например, потерялся ребенок, они также пригодятся", — говорит волонтер Камила, которая пришла на обучение с амстафом Асей.

"Решили принять участие в этом мероприятии, поскольку сюда приезжают профессионалы. Они рассказали, как заниматься с собакой, улучшать ее поведение, приобретать новые навыки. Мне понравилось, что инструкторы проводят персональный анализ: какие сильные стороны каждой собаки, а над которыми еще предстоит поработать Также значимость этих мер в том, что они объединяют людей, дают понимание, насколько поисково-спасательные работы трудны и важны в данных обстоятельствах", - говорит Богдан, которого сопровождал немецкий овцевод Арнольд.

"Пытаюсь посещать такие мероприятия, потому что для собаки это новый опыт, новые знания. Да и вообще собаки — это классно! Они приносят нам радость, поэтому и мы должны порадовать их — заниматься с ними. Учитывая ситуацию в стране, я считаю, что к таким мерам должны привлекаться не только сознательные граждане, но и бизнес и само государство. А я, со своей стороны, планирую и дальше участвовать в таких мероприятиях", — говорит Сергей, владелец немецкого пинчера Кэри.

По словам инструкторов ГСЧС, сегодня уровень подготовки украинских кинологов отвечает навыкам зарубежных коллег, ведь наша программа тренировок для собак составлена по международным стандартам. Об этом свидетельствуют и результаты соревнований.

"Хочу отметить, что порода собаки не играет существенной роли при вовлечении в ПСС. Каждый из кандидатов предварительно проходит тщательное тестирование, и если у него есть необходимые навыки, собака может участвовать в поисках. Я вижу важность таких мер в их массовости: граждане лучше понимают необходимость и опасность работы ПСС. Благодаря таким мероприятиям, мы планируем ввести добровольные кинологические отряды, вроде подобных пожарных дружин. Также считаю, что для помощи в организации должен привлекаться бизнес. У компаний есть необходимые ресурсы для популяризации подобных мероприятий и поощрения присоединиться тех людей, у которых есть собаки и которые хотят себя попробовать в ПСС", — отметила начальница поисково-спасательного кинологического отделения Специального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины в Дрогобыче Алина Кукуруза.