Укр

"Её уже нет": умерла собака, фото которой облетели соцсети после ракетного удара по Сумам

Автор
Анастасия Мокрик Анастасия Мокрик
Дата публикации
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Автор
Собака прожила несколько дней после получения тяжелых травм Новость обновлена 12 сентября 2023, 15:16
Собака прожила несколько дней после получения тяжелых травм. Фото Коллаж "Телеграфа"

Животному было примерно 10 лет

Собака с печальными глазами, которую спасли из-под завалов в Сумах после ракетного удара по городу, умерла. Травмы, которые получило животное, были очень тяжелыми.

Об этом во вторник, 12 сентября, сообщила организация защиты и спасения животных в Украине UAnimals на своей странице в Facebook. Вместе с тем было опубликовано последнее видео с собакой, сделанное за день до ее смерти.

"Пострадавшая от обстрела в Сумах собака — умерла. Врач сообщил, что травмы собаки были очень серьезными. Ориентировочный возраст животного — 10 лет, поэтому ему было сложно бороться с ранениями и стрессом от обстрела. На видео – собака вчера, 11 сентября. Сегодня ее уже нет", — говорится в сообщении.

Отметим, что 8 сентября российские оккупанты нанесли очередной ракетный удар по Сумам. Позже стало известно, что захватчики ударили по частному сектору, в результате чего был поврежден жилой дом. В ходе этой атаки пострадали несколько человек. Спасатели также достали из-под завалов собаку, которая была очень напугана. Фото и видео этого милого животного быстро разлетелись по социальным сетям.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине кинологи готовят собак для поисково-спасательной службы. Соответствующие учения проходили в июне и июле в Киеве, Ровно и Дрогобыче.

Теги:
#Украина #Сумы #Собака #Смерть #Ракетный удар