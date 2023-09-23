Британия может вести тайные переговоры с россией: СМИ раскрыли интересные подробности

Стало известно, обсуждали ли страны с россией войну в Украине

Власти Великобритании провели секретные переговоры с россией. Они обсуждали глобальную безопасность в мире в условиях длительного полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на информацию газеты "i". Издание отмечает, что тайные переговоры проходили на протяжении 18 месяцев в Вене и Нью-Йорке.

Основной темой разговоров была проблема безопасности, которая затрагивает как Великобританию, так и остальное международное сообщество. Также обсуждали нехватку зерна и ядерную безопасность. В то же время издание подчеркивает, что власти Великобритании не вели активно мирные переговоры, чтобы разрешить конфликт между Украиной и россией. Это подтверждают и дипломаты, которые принимали участие в некоторых из этих разговоров.

"Мы поддерживаем контакт и считаем крайне важным поддерживать открытый диалог во время войны в Украине. Мы никоим образом не делим части страны и не заключаем мирные соглашения от чьего-либо имени, но жизненно важно сохранять эту линию соприкосновения открытой", — сказали они.

По информации представителей министерства иностранных дел, по делам Содружества и развития (FCDO), встречи с российскими чиновниками были лишь в том случае, когда их считали "крайне необходимыми". Также они опровергли информацию о том, что в таких переговорах затрагивалась тема прекращения войны в Украине.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что владимир путин намекает на переговоры с Украиной. Он заявил, что никогда не отказывался.