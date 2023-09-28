Пробационный надзор: что это такое и зачем в Украине вводят новый вид наказания

Закон вступит в силу через полгода и станет более мягким вариантом ограничения свободы.

Во вторник, 26 сентября, президент Владимир Зеленский подписал законопроект №9185 о введении нового способа наказания. Речь идет о так называемом пробационном надзоре, который станет альтернативой ограничению свободы и может применяться при совершении отдельных преступлений, определенных законом. В общей сложности, смягченное наказание предусмотрено для 140 правонарушений.

Закон вводится в рамках второго этапа тюремной реформы, а его проект разработан Минюстом в сотрудничестве с европейскими партнерами еще в 2020 году. Действовать нововведения начнут уже через шесть месяцев.

Детальнее о том, что такое пробационный надзор, и зачем он нужен, "Телеграф" спрашивал у правозащитников.

Основные положения

После подписания нового закона в Уголовном кодексе Украины появится статья 59-1 "Пробационный надзор". Правонарушители, к которым будет применена эта санкция, будут подвергаться ограничению прав и свобод и применению надзорных и социально-воспитательных мер без изоляции от общества.

Срок отбывания пробационного надзора составит от 1 до 5 лет для взрослых и от 1 до 2 лет для несовершеннолетних. Осужденный будет обязан регулярно являться в контролирующие органы для регистрации, сообщать об изменении места жительства, работы или учебы, а также согласовывать выезд за границу с органом по пробации.

В отдельных случаях суд может дополнительно обязать нарушителя:

носить электронный браслет для отслеживания его передвижения (сроком до 1 года);

проживать в определенном судом месте и соблюдать ограничения по совершению определенных действий на период пробационного надзора (например, общение с некоторыми гражданами или посещение некоторых мест);

трудоустроиться;

пройти курс лечения от наркотической или алкогольной зависимости;

принимать участие в мероприятиях, направленных на утверждение украинской национальной и гражданской идентичности.

Среди правонарушений, за которые теперь можно будет попасть под пробационное наблюдение: домашнее насилие; эксплуатация детей; уклонение от уплаты алиментов; угрозы убийством; побои и пытки; принуждение к вступлению в половую связь; создание или содержание мест разврата и сводничество; публичные призывы к совершению теракта; ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов; браконьерство; надругательство над могилой; препятствование работе журналистов; неоказание медицинской помощи медработником и прочее. С полным перечнем правонарушений можно ознакомиться по ссылке.

Согласно закону, наказание в виде ареста теперь будут применяться только к военнослужащим (на срок от 1 до 6 месяцев). Такое наказание состоит в содержании осужденного военнослужащего в условиях изоляции на гауптвахте. Не будет применяться арест к беременным женщинам и женщинам, имеющим детей в возрасте до семи лет.

Оценка правозащитников

По словам адвоката судебной практики ЮКК "Де-Юре" Владислава Мартынчука, с практической точки зрения пробационный надзор будет достаточно похож на испытательный срок при освобождении от отбывания наказания. В частности, наблюдение за прохождением пробации будут осуществлять те же органы, которые контролируют прохождение осужденным испытания. При этом даже обязанности и ограничения, применяемые к осужденному в этих процедурах, достаточно похожи.

"Ключевые отличия заключаются прежде всего в правовой природе этих процедур. Да, пробационный надзор является видом наказания, в то время как испытательный срок является не наказанием, а наоборот способом избегания отбывания наказания. Это означает, что в случае нарушения осужденным этих процедур, последствия будут существенно разниться. В случае нарушения испытательного срока осужденный должен отбыть назначенное наказание. А вот в случае уклонения лица от пробационного надзора, такое деяние будет считаться самостоятельным преступлением, за совершение которого предусматривается ответственность в виде ограничения свободы на срок до трех лет", — поясняет адвокат. комментарии "Телеграфу".

Фактически пробационный надзор должен стать более мягким вариантом ограничения свободы, где вместо содержания лица в учреждениях открытого типа (которых, кстати, в Украине крайне мало), осужденный может продолжать проживать по своему обычному месту жительства.

По словам Владислава Мартынчука, введение пробационного надзора является достаточно перспективной попыткой достичь таких задач уголовной ответственности как исправление осужденного и специальной превенции (предотвращение совершения в будущем осужденных новых преступлений).

"Традиционная форма ответственности в виде лишения свободы с этими задачами, к сожалению, справляется крайне плохо и пробационный надзор может стать адекватной формой реакции государства на совершение не тяжких уголовных правонарушений", – говорит адвокат.

Принятие президентом решения об смягчении наказания за преступления, совершенные во время действия военного положения, на первый взгляд может показаться странным, ведь с февраля 2022 года ряд правонарушений, напротив, приобрел отягчающие обстоятельства и теперь наказывается строже, чем в мирные времена.

Впрочем, по словам председателя правления Украинского Хельсинкского союза по правам человека Александра Павличенко, данная реформа никак не коррелирует с законами военного времени, ведь институт пробации устанавливается в Украине в течение последних 5-7 лет. Более того, на сегодняшний день Минюст уже создал центр пробации, который используют для реабилитации и интеграции в общество лиц, отбывающих последние месяцы своего наказания за совершенные преступления.

"Собственно, это тема реформирования института исполнения судебных решений и актуальна она была еще лет 10 назад. Что касается усиления наказания во время военного положения, то Украина имеет скорее негативную практику. Например, пятая часть статьи 185 Уголовного кодекса. Обычная кража телевизора или бутылки водки приравнивают к мародерству как в разбомбленном магазине Краматорска, так и во Львове, где это могло бы считаться скорее криминальным проступком. В обоих случаях нарушитель получит наказание от пяти лет лишения свободы. Это не нормальная ситуация, к тому же увеличивающая количество процессов и осужденных, перегружая пенитенциарную систему. Применение пробаций способно решить эту проблему, поэтому Украина готова к внедрению этой системы в полном объеме", – объясняет правозащитник в комментарии "Телеграфу".

Среди недостатков данной системы юристы называют "невыписанность" принятого закона. Так, юрист Ario Law Firm София Воробей отмечает: в проекте №9185 определение пробационного надзора в полной мере не отражает специфики меры принуждения. Ведь служба пробации сама по себе не может быть карательным органом. Как и всюду в цивилизованном мире, пробация должна выполнять функции перевоспитания и социализации, а не уголовно-исполнительной инспекции.

Из этого следует вторая проблема: сомнительная соизмеримость последствий совершенного преступления с наказанием в виде пробационного надзора. В соответствии с принятым законопроектом, пробационный надзор может применяться даже к тяжким преступлениям. Такой вид наказания не сможет не только достичь цели, но и ставит под угрозу уровень общественной безопасности.

"Представьте, что отныне у насильника, грабителя или лица, заставившего другое лицо стать донором органов, будет реальная альтернатива заключению, ведь Уголовный кодекс дает "зеленый свет". Таким образом, превентивная функция наказания, призванная наказать одного, чтобы у других не было желания поступить то же самое, теряет свою силу, что безусловно идет но не на пользу обществу", – говорит юрист в комментарии "Телеграфу".

И все же, в большей степени, правозащитники оценивают нововведение положительно. По словам Софии Воробей, это связано с тем, что в условиях военного положения возникла необходимость в увеличении мест ограничения свободы граждан, в том числе для содержания военнопленных.

В этих обстоятельствах ограничения свободы и арест среди прочего требуют значительных финансовых затрат на содержание лица, не отличаясь при этом высокой эффективностью. Как показывает практика, после выхода из тюрьмы граждане часто не могут адаптироваться в обществе. Кроме того, во время отбывания наказания в местах лишения свободы заключенные часто теряют здоровье, подвергаются десоциализации и даже нарушению психики.