Высшая ценность: Зеленский вручил бригаде Богуна боевой флаг

Символично, что боевое знамя бригада получила именно 1 октября

Сегодня, 1 октября, в День защитников и защитниц Украины 1-я отдельная бригада специального назначения имени Ивана Богуна торжественно получила свой боевой флаг. В мероприятии принял участие президент Украины, Верховный Главнокомандующий Владимир Зеленский и Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал Валерий Залужный.

Стоит отметить, что боевой флаг — это высочайшая ценность воинской части. Военные отметили, что это признание заслуг бригады Богуна.

"Флаг – это символ чести, доблести и славы. Мы поздравляем всех побратимов и желаем с честью и достоинством пронести это знамя к самой Победе!", — говорят воины.

Так проходило торжественное вручения флага: