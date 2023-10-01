Высшая ценность: Зеленский вручил бригаде Богуна боевой флаг
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Символично, что боевое знамя бригада получила именно 1 октября
Сегодня, 1 октября, в День защитников и защитниц Украины 1-я отдельная бригада специального назначения имени Ивана Богуна торжественно получила свой боевой флаг. В мероприятии принял участие президент Украины, Верховный Главнокомандующий Владимир Зеленский и Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал Валерий Залужный.
Стоит отметить, что боевой флаг — это высочайшая ценность воинской части. Военные отметили, что это признание заслуг бригады Богуна.
"Флаг – это символ чести, доблести и славы. Мы поздравляем всех побратимов и желаем с честью и достоинством пронести это знамя к самой Победе!", — говорят воины.
Так проходило торжественное вручения флага: