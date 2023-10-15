Вывод войск и выплата репараций: в Европарламенте спрогнозировали, что будет с рф после поражения в Украине

В ЕП констатировали, что целью Европы является победа Украины в войне с рф

В Европейском парламенте признали, что действия Европейского Союза стали одним из факторов установления в россии диктаторского режима. В ЕП также была разработана дальнейшая стратегия будущих отношений с рф.

Как пишет старший экономист Центра экономической стратегии Юрий Гайдай, об этом говорится в проекте рекомендаций Европарламента, который подготовил Комитет по иностранным делам. По мнению эксперта, этот документ стал первым шагом в формализации ответов на вопрос "Что такое победа Украины?" и "Что делать с россией?".

В преамбуле документа отмечается, что непоследовательность ЕС в стратегии поддержки демократии в россии привела к подавлению демократических сил, разрушению конституционного строя рф и установлению диктатуры, что стало причиной аннексии Крыма и полномасштабной войны с Украиной.

Также Европарламент констатирует, что целью Европы в этой войне является победа Украины при широкой поддержке коалиции либеральных демократий, потому что эта победа нужна не только Украине, но всему демократическому миру. В ЕП отмечают, что убедительная победа Украины может открыть окно возможностей фундаментальных политических изменений в россии, потенциально — к падению нынешнего режима.

В то же время, подчеркивается, что ЕС и его союзники не должны бояться таких трансформаций. Кроме того, по мнению европарламентариев, установление демократии в россии — единственный путь к устойчивому миру в Европе после военного поражения россии.

Исходя из этого, Европарламент призывает европейские институты, подготовить и воплощать стратегию превращения россии в демократию, состоящую из трех основных рамок.

Согласно первой рамке "За год до" Евросоюз должен:

усилить поставки оружия Украине;

усилить политику введения дальнейших санкций против россии, в частности, по нефти и газу;

создать специальный трибунал;

создать правовой инструмент для использования арестованных российских активов для восстановления Украины;

содействовать вступлению Украины в евроатлантические структуры;

ЕП отмечает, что подготовка к трансформации россии должна быть инклюзивной. И призывает евроинституты создать "демократический паспорт", который позволит демократической оппозиции и общественным активистам россии работать в ЕС.

Вторая рамка "День после" предусматривает, что любая поддержка демократии в россии после смены власти возможна только при принятии переходным правительством конкретных условий (milestone conditions), чтобы ЕС убедился, что в россии происходит настоящий переход к демократии:

вывод российских войск из всех оккупированных территорий Украины и других стран восточного партнерства;

освобождение всех политических заключенных;

восстановление свободных медиа и политических свобод;

проведение свободных выборов;

выплата репараций Украине и жертвам российских преследований;

ЕП отмечает, что "широкая демократическая коалиция" в россии должна сразу начать работу над новой конституцией, которая бы делегировала широкие права и полномочия регионам россии.

Третья рамка "Год после" предусматривает, что долгосрочная стратегия поддержки и внедрения политических и социоэкономических реформ в россии должна быть немедленно разработана и опубликована ЕС вместе с потенциальным соглашением с "будущей демократической россией"

Европарламент инструктирует своего президента передать эти рекомендации европейским институтам, правительствам и парламентам государств-членов, стран Восточного партнерства и стран G7, Совета Европы, ОБСЕ, а также органам власти россии.

Ранее "Телеграф" сообщал, что ПАСЕ приняла резолюцию о принудительной депортации украинских детей и взрослых в россию. В ее тексте впервые упоминается термин "геноцид" относительно действий рф в официальном документе такого уровня. Более того, был признан причастным к этому геноциду и белорусский диктатор Александр Лукашенко.