Укр

Favbet Foundation передал мобильным огневым группам очередной внедорожник Ford Ranger

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
Дата публикации
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Автор
Favbet Foundation передал мобильным огневым группам очередной внедорожник Ford Ranger Новость обновлена 23 октября 2023, 17:33
Favbet Foundation передал мобильным огневым группам очередной внедорожник Ford Ranger. Фото пресс-служба

При содействии Favbet Foundation ВСУ с начала большой войны уже получили 235 авто

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал бойцам Национальной гвардии Украины внедорожник Ford Ranger.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уведомление фонда.

Автомобиль работает для обеспечения мобильных огневых групп, осуществляющих охрану и оборону объектов критической инфраструктуры.

Напомним, при содействии Favbet Foundation ВСУ с начала большой войны получили 235 авто, в том числе речь идет о 53 новых внедорожниках Peugeout Landtrek, приобретенных компанией Favbet для ударных рот "Армии дронов".

Кроме того, ВСУ получили при содействии фонда более 130 дронов разного типа, в том числе ударного.

Всего же суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны при содействии фонда составила более 175 млн. грн.

Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

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#Внедорожник #ВСУ #Favbet Foundation