Используют ли опыт Израиля? Эксперт оценила проверки укрытий в школах

Александра Петушкова рассказала "Телеграфу", исправляют ли чиновники ошибки и как можно обезопасить детей

После ряда громких скандалов вокруг укрытий в Украине чиновники в основном начали более ответственно проводить инспекции доступных безопасных бомбоубежищ в школах. В то же время в стране следует системно повышать культуру безопасности в учреждениях среднего образования, внедряя гибкие подходы.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказала глава общественной организации "Центр инновационного образования "Про.Свит", руководитель краудфандинговой платформы GoFundEd Александра Петушкова.

— Мы все понимаем, что инспекция по состоянию бомбоубежищ в Киеве состоялась после того, как погибла мама с ребенком и еще одной женщиной. Здесь важно также и общественности проявлять свою ответственность, и над этим работать до того, как случится очередная трагедия, чем потом обвинять кого-то.

Однако кое-что меня радует. Инспекции перестают быть номинальными. Например, я была в Первомайске (Днепропетровская область), там реализуют программу "ПроБезопасность" (это одна из 110 общин, где мы ее внедряем) и наблюдала, как проходят инспекции в укрытиях. Первый раз ревизоры пришли в бомбоубежище и дали определенные рекомендации заведению. После их выполнения комиссия приходила повторно и контролировала изменения, — отметила она.

По словам эксперта, в настоящее время в основном ревизией укрытий чиновники не пренебрегают, и не бывает так, что "кто-то просто подписал акт проверки, а дети учатся в непригодных условиях".

— Есть ответственность на уровне общин, они действительно проверяют и способствуют обустройству. Хотя ситуация в разных регионах все еще очень разная, — добавила Петушкова.

Общественная деятельница также подчеркнула, что Украине следует ускорить внедрение гибких решений безопасности для средних школ. И привела в этом контексте опыт Израиля.

— У них нет такого, если в учебном заведении отсутствует укрытие, то нужно закрывать такую школу. У Израиля другой подход: община объединяет усилия и использует имеющиеся возможности. Безопасным объектом может быть больница или другое учреждение с обустроенными бомбоубежищами или укрытиями, которые можно использовать в случае атак. После обнаружения такого объекта специалисты прорабатывают безопасный маршрут к нему. И заведение может продолжить работу вживую.

Кстати, в Украине тоже такой подход уже используют, чему я была приятно удивлена. В метро Харькова обустроили классы, в которых можно проводить уроки вживую. Но в большей мере в стране много таких территорий, где невозможно организовать учебу, поэтому дети многое теряют. Однако все же появляются новые идеи, решения, чтобы возобновлять образовательный процесс, — оценила Александра Петушкова.

Напомним, ранее глава временной контрольной комиссии Киевсовета Леонид Емец рассказал "Телеграфу", как киевские чиновники беспрепятственно тратят деньги на разные вещи, в которых нет острой необходимости, пока большинство киевских бомбоубежищ остаются непригодными.

Как сообщалось, в соответствии с действующим законодательством во время воздушных тревог все укрытия должны быть открыты, а граждане не имеют права отказывать в приюте другим людям, даже если речь идет об их персональном подвале.