"Дискуссии есть, оснований для конфликтов нет": историк опроверг фейки о вражде между Зеленским и Залужным

Александр Палий провел исторические аналогии и назвал формулу победы в войне

В Украине на сегодняшний день отсутствуют формальные или фактические основания говорить о существовании какого-то противоречия между президентом Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. Однако в мировой истории были случаи конфликтов между главами государств и их военачальниками. Даже были прецеденты, когда такие разногласия и распри помогали побеждать в войне.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал историк и политолог Александр Палий, комментируя слухи о якобы каких-то "трениях" Банковой с Залужным, и провел исторические аналогии.

— У нас складывается такая ситуация, что нет поражения, и нечего особо жаловаться. Украина отвоевала огромное количество территорий, особенно на первом этапе войны с рф. Сейчас "очищается" Черное море от российского флота. То есть у нас все идет успешно (в военном плане. — Авт.), а потому нет ни формальных, ни фактических оснований для каких-либо конфликтов (между руководством государства и армии. — Авт.).

Если проводить исторические аналогии, то в демократических странах, как правило, умели нормально "разруливать" конфликтные ситуации. К примеру, в Америке во время Гражданской войны были случаи, что президент США Авраам Линкольн остро дискутировал с генералами, когда были проблемы на первом этапе военной кампании. Но, в конце концов, они нормально вышли из этого противостояния, — отметил эксперт.

Он напомнил, что в США начало войны было очень сложным для Севера, выступавшего против рабства:

— Население северных штатов составляло 25 миллионов человек, Юга — 9 млн. Однако Юг имел военные успехи благодаря деньгам плантаторов, нанимавших сильные отряды. А Север не мог этому ничего противопоставить, потому что воевало очень много простых людей (грубо говоря, лесорубов). Однако на фоне внутренних конфликтов северные штаты преодолели эту ситуацию и, наконец, переломили ход войны.

Историк отмечает: как правило, руководство демократической страны учитывает общественные потребности. Поэтому когда возникают дискуссии (а их множество в любой армии), демократические государства справляются с ними значительно лучше недемократических.

— Например, история в россии с "Вагнером" и пригожиным помним же, как закончилась? Для Украины такое несвойственно. И в противоположность этому бунту можно привести пример ситуации в Америке во время Гражданской войны (споры Линкольна с генералами. — Авт.).

Если вспоминать Римскую империю, то там было множество военачальников – успешных и неуспешных, поднимавших невероятное количество восстаний. Постоянные бунты полководцев были и в Византийской империи. Военачальники, как только чувствовали за собой силу, начинали бунтовать, некоторых даже превентивно казнили. Это был полный кошмар. Это происходило именно потому, что в таких государствах не было демократии, отсутствовала ответственность и не было связи с обществом. Слава Богу, у нас не так, — резюмировал Александр Палий.

Как сообщал "Телеграф", на днях россияне запустили очередной фейк, в котором использовали видеоряд с главнокомандующим ВСУ. На их фальшивке Валерий Залужный якобы обвиняет украинские власти в гибели своего помощника Геннадия Частякова и призывает к государственному перевороту.