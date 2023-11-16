Укр

Войну в Украине тоже затронули: Байден рассказал, о чем говорил с Си Цзиньпином

Автор
Максим Яценко Максим Яценко
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Переговоры сторон прошли в Сан-Франциско Новость обновлена 16 ноября 2023, 08:57
Переговоры сторон прошли в Сан-Франциско. Фото NBC News

США и Китай заключили некоторые соглашения

Президент США Джо Байден и лидер Китая Си Цзиньпин во время переговоров в ночь на 16 ноября затрагивали вопросы войны в Украине и ситуацию в Секторе Газа. Также были затронуты и другие глобальные вопросы.

Байден после переговоров в Калифорнии заявил, что обсудил с китайским лидером ситуацию в Южно-Китайском море, в Тайваньском проливе, а также вопросы освобождения американских граждан. Об этом сообщает "Голос Америки".

"Мы с президентом Си также обменялись мнениями по ряду региональных и глобальных вопросов, включая отказ россии остановить жестокую и агрессивную войну против Украины и конфликт в Газе", — сказал американский лидер.

При этом он отметил, что ему не удалось заключить соглашения по ряду важных вопросов. При этом стороны смогли договориться о том, чтобы возобновить военные связи и работать над ограничением производства фентанила, синтетического наркотика, который каждый год убивает десятки тысяч американцев. Кроме того, американский и китайский лидеры договорились о более тесном сотрудничестве в будущем.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в Белом доме изначально говорили о том, что Украина не будет главной темой переговоров в США.

Теги:
#Украина #США #Китай #Си Цзиньпин #Джо Байден