Войну в Украине тоже затронули: Байден рассказал, о чем говорил с Си Цзиньпином

США и Китай заключили некоторые соглашения

Президент США Джо Байден и лидер Китая Си Цзиньпин во время переговоров в ночь на 16 ноября затрагивали вопросы войны в Украине и ситуацию в Секторе Газа. Также были затронуты и другие глобальные вопросы.

Байден после переговоров в Калифорнии заявил, что обсудил с китайским лидером ситуацию в Южно-Китайском море, в Тайваньском проливе, а также вопросы освобождения американских граждан. Об этом сообщает "Голос Америки".

"Мы с президентом Си также обменялись мнениями по ряду региональных и глобальных вопросов, включая отказ россии остановить жестокую и агрессивную войну против Украины и конфликт в Газе", — сказал американский лидер.

При этом он отметил, что ему не удалось заключить соглашения по ряду важных вопросов. При этом стороны смогли договориться о том, чтобы возобновить военные связи и работать над ограничением производства фентанила, синтетического наркотика, который каждый год убивает десятки тысяч американцев. Кроме того, американский и китайский лидеры договорились о более тесном сотрудничестве в будущем.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в Белом доме изначально говорили о том, что Украина не будет главной темой переговоров в США.