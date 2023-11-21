ISW: ВСУ идут вперед на левом берегу Херсона, россияне атакуют под Кременной и Бахмутом

Подавляющая часть "успехов" россиян не подтверждена геолокацией, зато успехи ВСУ можно увидеть

Украинские войска продолжают продвигаться возле населенного пункта Крынки на левом берегу Херсонской области под Бахмутом и контратакуют под Авдеевкой. В то же время, российские террористы атакуют позиции Вооруженных сил Украины на юго-западе от Бахмута, под Кременной и на Авдеевском направлении.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) за 20 ноября. По данным аналитиков, российские "военкоры" жалуются, что ВСУ имеют продвижение у Крынок.

Геолоцированные кадры атак террористов на позиции ВСУ на левобережье Днепра показывают, что россияне наносят удары по позициям ВСУ с помощью ТОС-1А. В то же время, украинские силы начали атаки на Поймы и Песчановку – есть продвижение ВСУ в этом направлении.

Плацдарм ВСУ на левом берегу Днепра

Российские террористы продолжают наступательные операции на линии Купянск-Сватово-Кременная. За 20 ноября россиянам удалось добиться небольших успехов под Кременной.

Ситуация возле Кременной

В то же время продолжаются активные боевые действия у Бахмута. Украинские силы успешно штурмовали позиции российских войск к югу от Бахмута, террористы сумели достичь продвижения на юго-западе.

Ситуация возле Бахмута

Под Авдеевкой россияне сообщают о якобы прорыве обороны ВСУ возле промзоны. Украинские военные говорят, что из-за плохой погоды российские террористы вынуждены атаковать небольшими пехотными группами и продвижения в этом направлении не имеют.

Бои за Авдеевку – ситуация

На Мелитопольском направлении украинские силы продолжают наступательные операции. Россияне на этом же направлении заявляют об удачных контратаках, однако, подчеркивают аналитики, никакого подтверждения этих заявлений кроме российской пропаганды нет.

Мелитопольское направление

Напомним, ранее мы писали о том, что эксперты оценили ситуацию у Авдеевки. А россияне прибегли на этом направлении к новой тактике – не от хорошей жизни, а из-за чрезмерных потерь в технике.

По мнению эстонских разведчиков, террористы не отказались от желания окружить Авдеевку даже несмотря на свои огромные потери. А вот заходить в город россияне очень боятся, потому что его очень хорошо укрепили.