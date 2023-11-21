Укр

"Концерт просто бомба": появилось видео удара по оккупантам во время выступления российской артистки

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
Дата публикации
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Полина Меньших была на сцене во время удара Новость обновлена 21 ноября 2023, 22:28
Полина Меньших была на сцене во время удара. Фото Скрин из видео

Точной информации о количестве жертв пока нет

В сети появилось видео прилета по Донецкой области в результате которого погибла российская артистка Полина Меньших. Женщина играла песню под гитару для путинских солдат как раз в тот момент, когда по зданию ударили ракетами.

Видео опубликовал председатель Общественного совета при Одесской областной военной администрации Сергей Братчук. В сети пошутили, что это был просто "разрывной концерт".

Полина Меньших давала концерт в ДК оккупированного города Куйбышево и внезапно раздался взрыв. В ДК посыпалась штукатурка со стен и потолка, а через мгновение пропал свет. Пропагандисты утверждают, что концерт состоялся 19 ноября и был якобы посвящен Дню ракетных войск и артиллерии. Выступала российская артистка, по некоторым данным, для 810 ОБР МП.

В результате удара по Дому культуры погибла не только Полина Меньших, но и якобы 25 российских солдат, еще около 100 человек получили ранения и травмы.

В сети говорят, что выступление россиянки "порвало зал" и стало "билетом на концерт кобзона".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Зеленский намекнул на убийство путина. По его словам, Украина имеет на это право.

Теги:
#Донецкая область #Обстрел #Россиянка #Артистка #Оккупанты