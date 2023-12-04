Украинская авиация набирает сотрудников? В сети появились вакансии – журналист

Ни один украинский аэропорт с начала войны не работал из-за угрозы со стороны российских террористов

На украинских сайтах по поиску работы появились вакансии для сотрудников, которые сначала ошибочно отнесли в киевский аэропорт "Борисполь". Возможно, это связано с информацией об открытии аэропорта, которое планируют власти в ближайшее время.

Об этом сообщил журналист Андрей Цаплиенко. В качестве доказательства он опубликовал скриншоты с одного из сайтов.

"Вакансии из аэропорта Борисполь начали появляться на сайтах. Накануне появилась информация, что аэропорт может заработать. Хотя сейчас это выглядит как фантастика", – написал он.

При этом Цаплиенко напомнил, что аэропорт Тель-Авива в Израиле ни на день не прекратил работать, несмотря на то, что Израиль подвергался массовым ракетным обстрелам со стороны террористов ХАМАС. Кстати, интересный факт – отрасль авиатранспорта занимает третье место в Украине по объему заработной платы, хотя с 24 февраля 2022 года ни один украинский аэропорт не работает из-за угрозы российских ракетных терактов.

Позже журналист уточнил информацию. Как выяснилось, работников ищет не аэропорт "Борисполь", а государственное авиапредприятие "Украина". Он занимается обслуживанием высшего руководства Украины. Самолеты Ан-148 и Airbus A-319, вакансии пилотов на которые "засветились" на сайте, используются высшим руководством для перелетов.

Напомним, недавно глава ОП Андрей Ермак заявил, что в Украине могут открыть один из аэропортов для гражданских рейсов. Однако это будет зависеть от уровня защиты неба от российских ракет.