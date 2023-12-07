Уничтожение предателя Кивы: недобитый Царев закатил истерику

Царев очень испуган судьбой предателя Кивы

Недостреленный бывший народный депутат, коллаборант и предатель Олег Царев, судя по всему, получил тяжелую моральную травму после известия о смерти своего брата по предательству Ильи Кивы, найденного убитым в Подмосковье возле дорогой гостиницы. Царев записал видео, в котором потребовал от россиян не издеваться над смертью Кивы.

Видео было опубликовано в Telegram-канале предателя. Царев очень возмутился, что россияне не простили Киви пребывания в составе "Правого сектора" и "русофобских заявлений", которые он делал до того, как показать свою ватную сущность.

"Многие выставляют посты, вспоминают "русофобские заявления" Кивы. Типа, если он таким был, значит его и не жалко. Но дело не в Киве. Каким бы он ни был, россия отвечала за его безопасность. Поэтому удар по Киве – это удар по россии. А удар по россии нужно воспринимать всерьез и отвечать всерьез. А не писать, что "нам его не очень жаль", – набросился на россиян коллаборант.

Также Царев записал еще одно видео, где заявил, что Киву точно ликвидировали спецслужбы Украины. Мол, Кива знал, что за ним ведется охота – потому и бежал из Москвы в отдаленную деревню, пытаясь там спрятаться.

"Но не уберег себя. Камеры и охрана не помогли. Украинские спецслужбы работают эффективно", – поплакался испуганный предатель.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в сети показали первые кадры с места убийства Ильи Кивы. В гостиницу продолжают съезжаться следователи и криминалисты. В то же время в СБУ заявили, что это они стоят за ликвидацией украинского предателя.