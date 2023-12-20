Обмен был более сложным с точки зрения договоренностей

Обмен украинского предателя Виктора Медведука на пленных украинских воинов, в частности "азовцев", стал одним из самых масштабных за всю полномасштабную войну. В нем также принимал участие российский олигарх Роман Абрамович.

Об этом пишет The Wall Street Journal. В материале указывается, что этот обмен был более сложным с точки зрения договоренностей, нежели обмен летчика Константина Ярошенко на морского пехотинца Тревора Рида.

Отмечается, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак, руководивший обменом, говорил, что не доверяет россиянам. В свою очередь Украина требовала установления лиц военных, которые находятся в плену.

Обмен прошел 22 сентября 2022 года на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Анкары. Он состоялся после того, как Главного управления разведки Минобороны Кирилл поднялся на борт самолета, где находились украинцы, сделал фото и отправил их Киеву.

Самолет с десятью иностранными добровольцами, которых освободили их плена, сопровождал в Эр-Рияд российский олигарх Роман Абрамович.

Предателя Виктора Медведчука обменяли на 215 украинских воинов. В их числе были пять командиров полка "Азов". Тогда же Россия вернула 56 своих военных.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в украинской разведке сказали, почему Россия согласилась на обмен Виктора Медведчука.