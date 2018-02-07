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В Одессе спасли мужчину, который примерз ногами к крыше дома
14:34 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Полиция

Новости Украины: Мужчина сидел на крыше одного из частных домов в Суворовском районе Одессы.

Сотрудники патрульной полиции Одессы спасли мужчину, который примерз босыми ногами к крыше дома.

Как сообщила пресс-служба полиции, вызов о том, что неизвестный сидит на крыше одного из частных домов в Суворовском районе Одессы, поступил в полицию около 22:00.

Прибыв по вызову, полицейские увидели мужчину, который примерз ногами к металлической кровле одноэтажного здания и не мог пошевелиться. Именно его крики о помощи привлекли внимание соседей, которые и вызвали полицию.

Полицейские поднялись к мужчине и помогли ему освободиться. Причину своего пребывания на крыше мужчина не пояснил, при этом признаков алкогольного опьянения он не имел.

Полицейские оказали пострадавшему первую домедицинскую помощь и передали сотрудникам медицинской службы, которых вызвали на место происшествия.

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Новости Украины, Мороз, Одесса, Полиция, Происшествие, Суворовский район.
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