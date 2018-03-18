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Из-за взрыва гранаты на Донбассе пострадали боевики

Боевики
16:08 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: YouTube

Новости Украины: Пятеро боевиков пострадали от взрыва ручной гранаты вблизи оккупированного Енакиево.

По данным украинской разведки, по меньшей мере пять боевиков 7 ОМСБр российско-оккупационных войск пострадали в результате взрыва ручной гранаты

Об этом со ссылкой на данные украинской разведки сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

"По меньшей мере пять боевиков 7 ОМСБр российско-оккупационных войск пострадали в результате взрыва ручной гранаты. Как выяснилось, детонация боеприпаса по неизвестным причинам произошла в кармане одного из боевиков. В результате игры в "карманный бильярд" еще четверо военных с ранениями различной степени тяжести доставлены в хирургическое отделение больницы в городе Енакиево", - говорится в сообщении.

Отмечается, что непосредственные командиры пытались скрыть инцидент, "списав" ранения подчиненных на боевые потери.

"Следственные органы российско-оккупационной администрации пытаются связать взрыв с действиями украинской диверсионной группы", - добавили в штабе АТО.

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Новости Украины, АТО, Боевики, Взрыв гратаны, Восток Украины, Донбасс, Енакиево.
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