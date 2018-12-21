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Пятница, 21.12.2018
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Ракетный фрегат России движется из Крыма в направлении Азовского моря

Ракетный фрегат России движется из Крыма в направлении Азовского моря
15:00 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Россия направила в Азовское море вооруженный фрегат с вертолетом на борту к берегам Азовского моря.

Российский ракетный фрегат с вертолетом движется с оккупированного Крыма в направлении Азовского моря. Об этом сообщает Reuters 21 декабря ссылаясь на свои источники.

Как сообщается, фрегат движется со скоростью 1,5 морской мили в районе Феодосии в оккупированном Крыму. Кроме того, на борту виден вертолет.

Ранее сообщалось, что Россия стягивает военную технику в аннексированный Крым. А также на границе с Украиной в Джанкое четвертый российский дивизион зенитных ракетных комплексов С-400 заступил на боевое дежурство.

Напомним, утром 25 ноября Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив. Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинские обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым "судом" в Крыму, после этого их перевезли в московские следственные изоляторы "Лефортово" и "Матросская тишина".

26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения сроком на 30 дней в таких областях, как Винницкая, Луганская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Херсонская, а также это касается внутренних вод Азово-Керченской акватории. 3 декабря в Украине стартовали масштабные сборы резервистов. Петр Порошенко призвал НАТО увеличить свое присутствие в Черном море.

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Азовское море, Россия, Крым, Российский фрегат.
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