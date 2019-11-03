В Луцке открыли две новые скульптуры кликунов (Фото)

Новости Украины:В Луцке установили двух новых кликунов по имени Музы'ка и Зирко.

В центре Луцка установили две новые миниатюрные скульптуры кликунов, которые получили имена Музы'ка и Зирко.

Об этом сообщает управление туризма и промоции города Луцкого городского совета на странице в Facebook.

«В Луцке поселились новые кликуны по имени Музы'ка и Зирко. Музы'ка поет "Волынь моя" и приглашает посетить концерты во Дворце культуры, а Зирко сверяет время с солнечными часами», - говорится в сообщении.

Скульптура кликуна, который якобы поет песню, дополнена барельефом с нотами композиции. Желающие же найти Зирка смогут сделать это на Театральной площади города - именно там расположены солнечные часы.

Автор фигур - львовская скульптор Ника Музычка. Скульптуры устанавливаются в рамках начатого еще в 2015 году проекта «Луцкий кликун».

Ранее в Луцке уже установили три новых фигурки кликунов: возле горсовета «поселился» кликун с ключом с логотипом города; возле главного корпуса Восточноевропейского национального университета имени Леси Украинский - кликун, который читает книгу; а неподалеку от замка Любарта - фигура с копией изразца с давним изображением кликуна, которую нашли в начале ХХ века во время строительства.

Кликун - один из главных древних символов Луцка. В эпоху Средневековья кликун сообщал населению самую разнообразную информацию: от чествования полководцев до вызова граждан в суд. В Луцке же кликуны, кроме прочего, стояли на ночной страже в замке и «кликали» - постоянно перекликались, а в случае пожара или нападения врагов били тревогу. Именно ритуал «кликанья» обусловил появление местного названия - кликун.