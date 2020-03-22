В Одессе отменят бесплатный проезд в общественном транспорте

С понедельника, 23 марта, в Одессе отменяют бесплатный проезд для всех льготных категорий пассажиров в общественном транспорте.
Об этом заявил вице-мэр Одессы Павел Вугельман.
Он отметил, что соответствующее решение принято сегодня по итогам совместного совещания объединенных штабов, в которые входят чиновники, правоохранители, общественники.
"Общественный транспорт продолжает работать, но с понедельника отменяется льгота на проезд для всех категорий граждан", - сказал Вугельман, акцентировав, что данная мера принимается только на время действия карантина.
Он также отметил, что во время совещания определены приоритеты в мероприятиях, направленных на предотвращение распространения коронавируса. Это, в первую очередь, соответствующее обеспечение двух основных госпитальных баз региона – Одесской городской инфекционной клинической больницы и Одесской областной клинической больницы (обе находятся в Одессе).
Кроме того, в приоритетах – обеспечение средствами защиты (масками, очками и пр.) сотрудников полиции и ГСЧС, военнослужащих, общественников, также - закупка экспресс-тестов и пр. По словам Вугельмана, пока в Одессе больных коронавирусной инфекцией не зарегистрировано, с подозрением на эту болезнь в инфекционной больнице находятся 13 человек.
Напомним:
В Харьковской области вводится режим чрезвычайной ситуации из-за обнаружения у жительницы Харькова COVID-19.
В районе проведения операции Объединенных сил для недопущения распространения в Украине коронавируса будет временно прекращен пропуск через линию разграничения
Заместитель председателя Харьковского облсовета Владимир Скоробагач, у жены которого в пятницу был подтвержден COVID-19, госпитализирован в Киеве.
В Украине коронавирусная инфекция Covid-19 (пневмония нового типа) впервые была диагностирована 3 марта 2020 года в Черновцах. 13 марта был зафиксирован первый летальный исход в результате коронавирусной инфекции. На 21 марта 2020 в Украине насчитывалось 41 заразившихся, из них умерших — 3.
Венгрия открыла транзитный коридор для украинских граждан, которые следуют на автотранспорте из Словении.
Мэр Черновцов Алексей Каспрук запретил выходить на улицу детям до 14 лет без сопровождения родителей.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий договорились о создании гуманитарного коридора для украинцев от границы Германии через Польшу во время карантинных мер.
В Киеве с 23 марта общественным транспортом смогут пользоваться только отдельные категории граждан