Скачать
Воскресенье, 22.03.2020
Кулеба прокомментировал призыв РФ снять с нее санкции
Кулеба прокомментировал призыв РФ снять с нее санкции
Еще в одной области ввели режим чрезвычайной ситуации
Еще в одной области ввели режим чрезвычайной ситуации
Звездный игрок Ювентуса заболел коронавирусом
Звездный игрок Ювентуса заболел коронавирусом
Почему "коронавирус" так называется и другие понятия инфекции
Почему "коронавирус" так называется и другие понятия инфекции

В Одессе отменят бесплатный проезд в общественном транспорте

В Одессе отменят бесплатный проезд в общественном транспорте
03:30 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости Украины:В Одессе отменяется льгота на проезд для всех категорий граждан.

С понедельника, 23 марта, в Одессе отменяют бесплатный проезд для всех льготных категорий пассажиров в общественном транспорте.

Об этом заявил вице-мэр Одессы Павел Вугельман.

Он отметил, что соответствующее решение принято сегодня по итогам совместного совещания объединенных штабов, в которые входят чиновники, правоохранители, общественники.

"Общественный транспорт продолжает работать, но с понедельника отменяется льгота на проезд для всех категорий граждан", - сказал Вугельман, акцентировав, что данная мера принимается только на время действия карантина.

Он также отметил, что во время совещания определены приоритеты в мероприятиях, направленных на предотвращение распространения коронавируса. Это, в первую очередь, соответствующее обеспечение двух основных госпитальных баз региона – Одесской городской инфекционной клинической больницы и Одесской областной клинической больницы (обе находятся в Одессе).

Кроме того, в приоритетах – обеспечение средствами защиты (масками, очками и пр.) сотрудников полиции и ГСЧС, военнослужащих, общественников, также - закупка экспресс-тестов и пр. По словам Вугельмана, пока в Одессе больных коронавирусной инфекцией не зарегистрировано, с подозрением на эту болезнь в инфекционной больнице находятся 13 человек.

Напомним: 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Одесса, Карантин, Общественный транспорт, Коронавирус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Узнайте самые ярких черты своего характера по тому, как Вы держите чашку
02 Коронавирус: основные симптомы, профилактика и лечение
03 Коронавирус в Украине: Минздрав уточнил данные о количестве заболевших
04 Карантин в Украине: в столице введено еще одно ограничение
05 Режим ЧС введен в еще одной области Украины
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В мире разрабатывают около 20 вакцин против Covid-19
В мире разрабатывают около 20 вакцин против Covid-19
В Грузии ввели режим чрезвычайного положения
В Грузии ввели режим чрезвычайного положения
В Киеве выделили 23 млн грн на дезинфекцию домов (Фото)
В Киеве выделили 23 млн грн на дезинфекцию домов
Коронавирус: основные симптомы, профилактика и лечение
Коронавирус: основные симптомы, профилактика и лечение
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь