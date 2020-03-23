Аэропорт "Борисполь" закрыл еще один терминал

В международном аэропорту "Борисполь" закрыли терминал F.
Об этом говорится на сайте аэропорта.
"С целью повышения безопасности пассажиров и персонала чартерные, санитарные, эвакуационные и другие технические рейсы международного сообщения (прилет) будут переведены из терминала F в терминал B в 17:00 по киевскому времени 22 марта", - говорится в сообщении.
Напоминаем, по состоянию на утро 22 марта в Украине зафиксировано 47 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, в том числе 3 летальных.
Международный аэропорт "Борисполь" с 18 марта закрыл основной терминал D для оптимизации деятельности и в рамках мероприятий по предотвращению распространения коронавируса.
Согласно распоряжению Кабинета министров от 14 марта 2020 года № 287-р, Украина временно закрыла международное регулярное пассажирское сообщение с 17 марта 00:00 по киевскому времени до 3 апреля 2020 года.
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