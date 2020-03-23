В Северодонецке на маршрутах увеличат количество троллейбусов

Новости Украины:В Северодонецке изменили график движения троллейбусов.

С 23 марта в Северодонецке вводится новый график движения троллейбусов.

Такая информация опубликована на странице Северодонецкого городского совета в Facebook.

"Предусматривается, что количество машин на маршрутах увеличится с 16 до 17, а общее количество рейсов увеличится с 172 до 205. Соответственно, уменьшится интервал движения. Как и раньше, большинство троллейбусов будут перевозить пассажиров по маршрутам 1 и 5, в следующий понедельник с остановки "Озерная" в сторону "Азота" троллейбусы будут отправляться 11 раз в день (сейчас 90)", - говорится в сообщении.

От остановки "Кольцо Депо" троллейбусы маршрута 6 будут отправляться 64 раза (сейчас 53), а рейсов до остановки "Дворец культуры Химиков" будет 24 (сейчас 23).

Увеличение количества машин и рейсов связано с обращениями в городской совет работников химического объединения "Азот".

Сейчас водители северодонецких троллейбусов строго придерживаются карантинного норматива: не более десяти пассажиров в одной машине.

Напомним: