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Коронавирус в Украине: В столице 7 новых случаев заражения

Коронавирус в Украине: В столице 7 новых случаев заражения
19:51 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: КГГА

Новости Украины:В связи с распростраснением коронавируса в Украине в Киеве за сегодня зафиксировали 7 новых случаев заражения, среди которых один ребенок.

Количество киевлян, заболевших Covid-19, достигло 47 человек, в число новых семи заболевших – десятилетний ребенок, сообщил мэр Киева Виталий Кличко. 

"Сегодня мы получили от Государственного учреждения "Киевский городской лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины" еще 7 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Заболели 4 женщины в возрасте от 22-х до 39-ти лет, двое мужчин - 48 и 62 лет и десятилетний мальчик", - написал Кличко на своей странице в соцсети Facebook в четверг. 

По его словам, двое пациентов госпитализированы в Александровскую больницу в центре Киева, пятеро находятся на самоизоляции и лечатся дома под контролем врачей.

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"Еще раз обращаюсь ко всем: соблюдайте ограничительные меры, ограничьте социальные контакты! Вирус агрессивный и распространяется быстро. Берегите себя!", - обратился к киевлянам Кличко. 

Как сообщалось, по состоянию на 10.00 четверга, 26 марта, в Украине было 156 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной болезни Covid-19, из них 5 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. При этом в Киеве было зафиксировано 34 случая. Позже Кличко сообщил, что по состоянию на полдень количество заразившихся в Киеве возросло до 40.

Напомним: 

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Киев, Украина, Заболевание, Карантин, Заражение, Коронавирус.
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