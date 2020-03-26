Коронавирус в Украине: В столице 7 новых случаев заражения

Новости Украины:В связи с распростраснением коронавируса в Украине в Киеве за сегодня зафиксировали 7 новых случаев заражения, среди которых один ребенок.

Количество киевлян, заболевших Covid-19, достигло 47 человек, в число новых семи заболевших – десятилетний ребенок, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Сегодня мы получили от Государственного учреждения "Киевский городской лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины" еще 7 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Заболели 4 женщины в возрасте от 22-х до 39-ти лет, двое мужчин - 48 и 62 лет и десятилетний мальчик", - написал Кличко на своей странице в соцсети Facebook в четверг.

По его словам, двое пациентов госпитализированы в Александровскую больницу в центре Киева, пятеро находятся на самоизоляции и лечатся дома под контролем врачей.

"Еще раз обращаюсь ко всем: соблюдайте ограничительные меры, ограничьте социальные контакты! Вирус агрессивный и распространяется быстро. Берегите себя!", - обратился к киевлянам Кличко.

Как сообщалось, по состоянию на 10.00 четверга, 26 марта, в Украине было 156 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной болезни Covid-19, из них 5 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. При этом в Киеве было зафиксировано 34 случая. Позже Кличко сообщил, что по состоянию на полдень количество заразившихся в Киеве возросло до 40.

Напомним: