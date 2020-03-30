На Черниговщине зарегистрировали второй случай коронавируса

Новости Украины:В Черниговской области еще один человек заразился коронавирусом.

На Черниговщине лабораторно подтвержден второй случай инфицирования COVID-19.

Об этом сообщил председатель Черниговской ОГА Андрей Прокопенко в Facebook.

По его информации, инфицированная женщина из того же села, что и мужчина, у которого первым в области обнаружили коронавирус.

"К сожалению, лабораторно подтверждено заболевание коронавирусом у госпитализированной накануне жительницы села Комаровка Борзнянского района. Больная находится под постоянным наблюдением врачей в отдельном боксе инфекционного отделения Борзнянской ЦРБ. Больница обеспечена необходимыми лекарствами и медсредствами", - уточнил Прокопенко.

По данным местных СМИ, женщине 64 года, ее состояние - средней тяжести, она утверждает, что с больным коронавирусом мужчиной не контактировала.

Напоминаем, 26 марта на Черниговщине лабораторно подтвержден первый случай инфицирования короновирусом - у 69-летнего мужчины, госпитализированного в больницу с пневмонией. Село Комаровку Борзнянского района, где проживает мужчина, признали очагом вспышки инфекционной болезни. Выезды-въезды в село контролирует полиция.