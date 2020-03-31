С 1 апреля в столичном транспорте начнут действовать новые проездные

Новости Украины:В Киеве с 1 апреля начнут действовать нове виды проезных билетов.

С 1 апреля для проезда в столичном метро, автобусе, трамвае, троллейбусе, фуникулере и городской электричке будут действовать новые виды проездных билетов.

Об этом говорится в распоряжении КГГА.

"Речь идет о проездных билетах на определенное количество поездок, безлимитных месячных проездных билетах и так называемых "туристических билетах" со сроком действия от 24 до 72 часов и способах их оплаты", - говорится в сообщении.

Купить проездной билет можно с помощью электронной карточки Kyiv Smart Card синего цвета, пополнив ее от 1 до 50 поездок. Пользоваться ими можно на всех видах наземного общественного транспорта и в метро в течение года с даты последнего пополнения. Стоимость каждой поездки дифференцируется пропорционально их количеству от 8,00 грн до 6,50 грн. На карту можно "записать" максимум 100 поездок, при этом единоразово может быть приобретено не более 50 поездок.

В то же время, поездки, приобретенные на пластиковую бесконтактную карточку киевского метрополитена до 31 марта 2020 года, действуют до 31 марта 2021 года.

Вводится также безлимитный билет на проезд в метрополитене, автобусе, трамвае, троллейбусе, фуникулере и городской электричке с месячным сроком действия. Его полная стоимость составит 1 300,00 грн или 650,00 грн - на вторую половину месяца. Кроме того, 46 поездок в месяц будут стоить 290,00 грн и 145,00 грн - на вторую половину месяца; 62 поездки - 390,00 грн и 195,00 грн на вторую половину месяца; 92 поездки - 575,00 грн и 287,00 грн на вторую половину месяца; 124 поездки - 770,00 грн и 385,00 грн на вторую половину месяца.

Для туристов или гостей, находящихся в столице транзитом, вводится в действие так называемый туристический билет без ограничения количества поездок на все виды общественного транспорта и с определенным сроком действия с момента активации. Так, билет на 24 часа будет стоить 100 грн, на 48 часов - 150 грн и на 72 часа - 200 грн.

Для оплаты проезда пассажиру достаточно поднести электронный билет к валидатору в салоне транспортного средства или в пунктах пропуска киевского метрополитена. С помощью специальных устройств контролеры будут проверять факт оплаты проезда.

Купить и пополнить Kyiv Smart Card можно в приложениях KyivSmartCity и Приват24, в терминалах самообслуживания е-билета, ПриватБанка, IBox, EasyPay, 2click, в Т-киосках, на платежном портале Portmone, с помощью Киевстар СМАРТ⸱ГРОШИ и в кассах на станциях киевского метрополитена.

При отсутствии Kyiv Smart Card оплатить разовую поездку можно, приобретя QR-код или бумажный билет КП "Киевпастранс". Бумажные билеты старого образца для одноразового проезда на трамвае, троллейбусе, автобусе, фуникулере, городской электричке будет действовать до 1 июля 2020 года. Стоимость разовой поездки составит 8 гривень.

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