Закон о рынке земли: В Раде - уже пять проектов, блокирующих подписание

Новости Украины:В ВРУ зарегистрировали новый проект об отмене решения парламента о принятии закона о рынке земли.

Народные депутаты из фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко, Вадим Ивченко и Иван Кириленко зарегистрировали в Верховной Раде проекты постановлений об отмене решения парламента о принятии закона о рынке земли.

Соответствующие документы обнародованы на сайте ВР 31 марта под номерами 2178-10-П2, 2178-10-П3 и 2178-10-П4.

Пояснительные записки и другие сопроводительные документы ко всем трем проектам постановлений отсутствуют на сайте парламента.

Ранее соответствующие проекты постановлений в парламенте зарегистрировали внефракционные народные депутаты Оксана Савчук и Антон Поляков - под номерами 2178-10-П и 2178-10-П1.

Так, Поляков в своем Проекте постановления обращает внимание на то, что вопреки нормам статей 116 и 118 Регламента главный комитет не подготовил дополнительной сравнительной таблицы с учетом поправок депутатов, которые не были включены в сравнительную таблицу законопроекта, который предлагается для принятия во втором чтении. Также он отмечает, что при рассмотрении проекта закона на внеочередном заседании ВР 31 марта спикер проигнорировал замечания депутатов к содержанию документа, и он был поставлен на голосование в целом. Поэтому Поляков настаивает, что в соответствии с частью первой статьи 48 Регламента, решение Рады о принятии закона о рынке земли может быть отменено парламентом до подписания Председателем ВР.

В соответствии с Регламентом, без рассмотрения упомянутых проектов постановлений Председатель ВР не может подписать закон о рынке земли и передать его на подпись Президенту. Так, по состоянию на 18:00 в карточке законопроекта о рынке земли отмечается, что он принят в качестве закона 30 марта и готовится на подпись.

Согласно статье 48 Регламента, в случае нарушения установленной Регламентом процедуры при рассмотрении и голосовании проекта закона, депутаты могут обратиться к председательствующему на пленарном заседании с соответствующим заявлением. Председательствующий должен безотлагательно принять меры для устранения нарушений или провести по решению Рады повторное голосование без обсуждения.

В случае, если прекращение нарушения Регламента не обеспечено, народные депутаты в течение двух рабочих дней подают Председателю ВР соответствующее заявление и одновременно вносят проект постановления об отмене решения парламента о принятии закона, постановления или иного акта в целом.

Спикер, его первый заместитель или заместитель направляет этот проект постановления в день его внесения Регламентному комитета для предварительного рассмотрения и внесения предложений. Комитет в срочном порядке, но не позднее чем через три дня со дня получения проекта постановления с учетом календарного плана работы сессии ВР, готовит заключение о целесообразности его принятия или отклонения. Далее Рада без голосования о включении в повестку дня рассматривает его на пленарном заседании. Решение об отмене результатов голосования за закон, постановление или другой акт в целом принимается большинством голосов народных депутатов от конституционного состава ВР.

Как сообщалось ранее, в ночь на 31 марта Верховная Рада на внеочередном заседании приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения" (№ 2178-10). Соответствующее решение поддержали 259 депутатов при минимально необходимых 226-ти.

В первом чтении Рада приняла законопроект № 2178-10 6 февраля 2020 года.

Напомним:

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