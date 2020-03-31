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Штаб ООС: Боевики семь раз открывали огонь

Штаб ООС: Боевики семь раз открывали огонь
21:31 Сегодня Телеграф УНН Фото: facebook

Новости Украины:В Украине в зоне ООС сегодня боевики семь раз открывали огонь по позициям защитников, двое из военных пострадали.

В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики семь раз нарушили режим прекращения огня, сообщает штаб ООС.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации продолжили нарушать режим прекращения огня, в том числе с применением запрещенных минскими договоренностями вооружений. Противник семь раз обстрелял наши позиции, используя минометы калибра 120 мм, противотанковый ракетный комплекс, автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", - сообщили в пресс-центре.

Подавляющее большинство обстрелов зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". 

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По окрестностям Красногоровки и Песок враг выпустил всего 30 мин из минометов 120 калибра.

Позиции вблизи Авдеевки противник обстрелял из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия.

Неподалеку Каменки оккупанты открывали огонь из автоматического станкового гранатомета.

По позициям Объединенных сил вблизи Опытного российские наемники совершили обстрел из крупнокалиберного пулемета, а по защитникам Старогнатовки - из стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник из минометов калибра 120 мм и противотанкового ракетного комплекса обстрелял позиции военнослужащих Объединенных сил неподалеку Новотошковского. 

"Сегодня, 31 марта, в результате вражеских обстрелов двое военнослужащих получили ранения, еще один - минно-взрывную травму. Военнослужащие Вооруженных Сил Украины дали оккупантам достойный отпор. По данным разведки, 30 марта, потери российских оккупантов составили 4 человека. Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", - отметили в штабе ООС.

Напомним:

По состоянию на 10 утра 31 марта, в Украине зарегистрировано 549 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 13 летальных, 8 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 69 новых случаев.

В Министерстве здравоохранения отметили, что почти 50% всех зараженных коронавирусом Covid-19 в Украине - это люди от 18 до 49 лет. Именно люди этой возрастной группы пренебрежительно относятся к угрожающей обстановке, которая нависла над миром, в том числе Украиной.

Напомним, в связи с угрозой распространения коронавируса Кабмин продлил карантин в Украине до 24 апреля 2020 года.

Кабинет министров усилил ограничительные меры для предотвращение распространения в Украине COVID-1.

За границей от коронавируса лечатся 30 граждан Украины.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.

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Украина, Обстрел, Жертвы, Травмы, Карантин, Заражение, Коронавирус, ООС.
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