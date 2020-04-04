ООС: За сегодня боевики 7 раз нарушили режим "тишины"

Новости Украины:В штабе ООС дали отчет по количеству атак боевиков с начала сегодняшнего дня.

В течение 4 апреля вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщили в Штабе операции объединенных сил в Facebook.

"В течение 4 апреля вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня, из них трижды - с использованием запрещенных минскими договоренностями вооружений. Во время обстрелов оккупанты применяли минометы калибров 120 мм и 82 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", - сообщили в штабе.

Украинские военные прекратили все попытки провокаций прицельным огнем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты трижды обстреляли подразделения Объединенных сил. Так, из станковых противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра боевики вели огонь по защитникам Широкино, крупнокалиберные пулеметы оккупанты также применяли против защитников Славного и Водяного.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики трижды прибегли к минометным обстрелам позиций Объединенных сил. Вблизи Орехово боевики по направлению Золотого-5 выпустили по опорным пунктам украинских военных девять мин 82-го калибра и семь выстрелов из гранатометов различных систем. Минометы калибров 120 мм и 82 мм с общим расходом восемь мин оккупанты также применили для обстрела окраин Новотошковское.

Позиции Объединенных сил в районе Южного оккупационные войска обстреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"На участке разведения № 1 ситуация остается стабильной. Режим "Тишина" соблюдается. На участке разведения № 2 и № 3 обстановка стабильная ", - отметили в штабе.

Напомним: