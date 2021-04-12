"Таинственным образом мы перескочили из красной зоны в желтую": Буковель вновь готов принимать туристов (видео)

Популярный горнолыжный курорт "Буковель", расположенный в Ивано-Франковской области, спустя почти месяц нахождения на карантине возобновил свою работу.

Об этом сообщается в воскресенье, 11 апреля, на странице "Буковеля" в соцсети Facebook.

"Да, мы возобновили сезон катания! Подключайтесь к трансляции - окунайтесь с головой в атмосферу апрельского Буковеля! Проехались по трассам, порасспрашивали отдыхающих, посетили Panorama M-Lounge и Гуцул Ленду. Жмите play, репостите пост и отмечайте тех, с кем хотите поехать в Буковель - сердца Карпат", - говорится в тексте, сопровождающем почти часовое видео открывшегося курорта.

В свою очередь совладелец курорта Александр Шевченко еще 9 апреля сообщил на своей странице в соцсети Facebook, что "Буковель" возобновляет работу с 10 апреля в результате того, что Прикарпатье вышло из "красной" зоны карантинных ограничений.

"Каким-то таинственным образом мы перескочили, друзья, из "красной" зоны сразу в "желтую", минув "оранжевую". Думайте, почему", - сказал Шевченко и пригласил всех в Карпаты, заявив, что "тут не живут никакие вирусы".

Как сообщалось, еще в середине февраля в Ивано-Франковской области наблюдался стремительный рост числа заболевших коронавирусом: регион продолжительное время лидировал по количеству новых случаев заболевания, а в больницах Ивано-Франковска были заняты все места, предназначенные для больных коронавирусом. В области тогда из-за вспышки коронавирусной болезни развернули первый в Украине мобильный госпиталь для больных COVID-19.

22 февраля из-за распространения COVID-19 в области ввели карантинные ограничения красной зоны.

Однако популярному курорту пандемия коронавиурса не была помехой вплоть до 12 марта. Пока жители Прикарпатья испытывали на себе все прелести проживания в "красной зоне", в крупнейшем горнолыжном курорте Украины "Буковель" наблюдался ажиотаж.

Лишь спустя две недели после попадания Ивано-Франковской области в "красную зону", "Буковель" таки закрыли на карантин.

9 апреля Госкомиссия по ТЭБ и ЧС приняла решение вывести Ивано-Франковскую область из "красной" зоны.