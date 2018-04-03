Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (26.03 - 01.04)

Запрос "Вербна неділя" (более 400 тыс. поисков)

С Вербного воскресенья началась последняя Страстная неделя поста.

Запрос "Украина Япония" (более 100 тыс. поисков)

Национальная сборная Украины одержала победу над командой Японии в товарищеской встрече, которая прошла в бельгийском Льеже.

Фото: Твиттер ФФУ

Запрос "Кемерово" (более 100 тыс. поисков)

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении траура в среду, 28 марта, в связи с гибелью людей в результате пожара в торгово-развлекательном центре в Кемерово.

Запрос "Телеграм" (более 50 тыс. поисков)

Масштабный сбой в работе Telegram произошел в четверг, 29 марта, по всему миру.

Запрос "Джошуа - Паркер" (более 50 тыс. поисков)

Британец Энтони Джошуа одержал победу над Джозефом Паркером.

Запрос "Мавроди" (более 50 тыс. поисков)

В России умер основатель крупнейшей финансовой пирамиды "МММ" Сергей Мавроди.

Запрос "1 апреля" (более 30 тыс. поисков)

День дурака или День смеха - это международный праздник, отмечаемый во всем мире 1 апреля.

Запрос "Холостяк 8 сезон 4 выпуск" (более 20 тыс. поисков)

В четвертом выпуске 8 сезона Холостяка проект покинула Арина.

Запрос "Тулеев" (более 10 тыс. поисков)

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев, который занимал данный пост 21 год, после масштабного пожара в ТЦ "Зимняя вишня" подал в отставку.

Запрос "Океан Ельзи" (более 5 тыс. поисков)

29 марта Океан Ельзы выпустил клип на песню "Без тебе" – первый за два года сингл.