День Независимости Украины

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Итоги дня 29 сентября: День памяти жертв Бабьего Яра, День рождения Шевченко

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Бабий Яр
08:29 Сегодня Телеграф
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: День памяти жертв Бабьего Яра. Вооруженные силы Украины впервые в истории присоединятся к масштабным канадским международным учениям "Ярый защитник". День рождения лучшего футболиста Украины времен Независимости Андрей Шевченко. Петр Порошенко требует уважения к суверенитету Украины так же, как Украина уважает суверенитет других государств.

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День памяти жертв Бабьего яра

Сегодня День памяти жертв Бабьего Яра - одного из самых страшных символов Холокоста. 29-30 сентября 1941 года, в оккупированном нацистами Киеве был проведен первый массовый расстрел военными безоружного гражданского населения. Всего с 29 сентября по 11 октября 1941 оккупанты убили почти все еврейское население города - более 50 тыс. мужчин, женщин, детей. Всего за годы Второй мировой войны в Бабьем Яру погибло более 100 тыс. человек - евреев, цыган, караимов, советских военнопленных, членов ОУН.

Украинские военные впервые присоединятся к канадским учениям "Ярый защитник"

Подразделения Вооруженных силы Украины впервые за всю историю примут участие в масштабных международных учениях "Ярый защитник", которые будут проходить в Канаде.

"Целью учений является повышение навыков, необходимых для борьбы с взрывчатыми угрозами, с которыми участники могут столкнуться во время операций", - пояснили в Минобороны Канады.

Андрей Шевченко отмечает 42-летие

Наставник сборной Украины, экс-игрок Динамо Киев, Милана, Челси сегодня, 29 сентября, отмечает свой день рождения.  Андрей Шевченко с 48-ю мячами является лучшим бомбардиром сборной Украины. В клубной карьере неоднократно становился лучшим бомбардиром чемпионата Италии, Лиги чемпионов.  

Порошенко о "паспортном скандале" на Закарпатье

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что будет защищать интересы украинских граждан, независимо от их местонахождения, и требует уважения суверенитета Украины со стороны других государств.

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Новости Украины, Андрей Шевченко, Бабий Яр, Жертвы Бабьего Яра, Паспортный скандал, Петр Порошенко, Суверенитет Украины, Украина, Ярый защитник.
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