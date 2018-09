Итоги дня 29 сентября: День памяти жертв Бабьего Яра, День рождения Шевченко

________________________________

Сегодня День памяти жертв Бабьего Яра - одного из самых страшных символов Холокоста. 29-30 сентября 1941 года, в оккупированном нацистами Киеве был проведен первый массовый расстрел военными безоружного гражданского населения. Всего с 29 сентября по 11 октября 1941 оккупанты убили почти все еврейское население города - более 50 тыс. мужчин, женщин, детей. Всего за годы Второй мировой войны в Бабьем Яру погибло более 100 тыс. человек - евреев, цыган, караимов, советских военнопленных, членов ОУН.

Подразделения Вооруженных силы Украины впервые за всю историю примут участие в масштабных международных учениях "Ярый защитник", которые будут проходить в Канаде.

"Целью учений является повышение навыков, необходимых для борьбы с взрывчатыми угрозами, с которыми участники могут столкнуться во время операций", - пояснили в Минобороны Канады.

Наставник сборной Украины, экс-игрок Динамо Киев, Милана, Челси сегодня, 29 сентября, отмечает свой день рождения. Андрей Шевченко с 48-ю мячами является лучшим бомбардиром сборной Украины. В клубной карьере неоднократно становился лучшим бомбардиром чемпионата Италии, Лиги чемпионов.

Sheva has given us so many memories: here some of the best @jksheva7 ci ha regalato tanti momenti indimenticabili: questa è la nostra top 10 dei suoi gol più belli #HBD pic.twitter.com/EoNv9Kj2f2

— AC Milan (@acmilan) 29 сентября 2018 г.