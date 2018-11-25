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Итоги 24 ноября: День памяти жертв Голодомора и встреча Порошенко с Вейонисом

Итоги 24 ноября: День памяти жертв Голодомора и встреча Порошенко с Вейонисом
08:35 Сегодня Телеграф Фото: www.president.gov.ua

Новости Украины: День памяти жертв Голодомора 1932 - 1933 годов. Порошенко встретился с президентом Латвии. Новые законы о "евробляхах".

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Украина помнит, мир признает: 85 лет после трагедии Голодомора

На основании президентских указов от 1998 и 2007 годов, День памяти жертв голодоморов отмечается ежегодно в четвертую субботу ноября. В XX веке украинцы пережили три голодомора: 1921-1923, 1932-1933 и голод 1946-1947 года. Самым масштабным был Голодомор 1932-1933 годов

В Украине 24 ноября в 16:00 в память о жертвах Голодомора 1932-33 годов состоялась общенациональная минута молчания и началась акция "Зажги свечу". Каждый желающий мог приобщиться к памяти жертв геноцида, устроенного советской властью, и зажечь свечу памяти на подоконнике собственного дома.

В  Киеве прошли траурные мероприятия к 85 годовщине Голодомора-геноцида с участием президента Украины Петра Порошенко. В ходе обращения к украинскому народу президент подчеркнул, что голодоморы в Украине были искусственными и совершенные нелюдями.

Встреча Порошенко с президентом Латвии

В Мариинском дворце в Киеве состоялась встреча президентов Украины и Латвии. Петр Порошенко и Раймондс Вейонис провели встречу "тет-а-тет", после чего пообщались со СМИ. 

По итогам переговоров президент Латвии заявил, что его страна будет продолжать поддерживать Украину на пути Евро- и Североатлантической интеграции. 

"Латвия поддерживает и будет поддерживать Украину на пути к Европейскому Союзу и НАТО. Мы ждем вас, но вам придется провести еще много реформ", - сказал Вейонис.

Помимо этого президент Вейонис подчеркнул важность сохранения европейских санкций против России и выразил желание посетить Донбасс, чтобы лично увидеть последствия российской агрессии. 

Что изменят "евробляхерские" законы 

Как сообщалось, накануне президент Петр Порошенко подписал законы №8487 и №8488 о внесении изменений в Налоговый и Таможенный кодексы относительно легализации автомобилей на еврономерах. 

Так закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно обложения акцизным налогом легковых транспортных средств" предусмотрено введение базовых ставок для автомобилей в зависимости от типа двигателя и его объема.

А согласно закону "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины", усилен контроль за перемещением и пребыванием в Украине транспортных средств с иностранной регистрацией.

24 ноября текст соответствующих законов был опубликован в газете "Голос Украины". 

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Все по теме:

Мероприятия, Президент Латвии, Свеча памяти, 24 ноября, Визит в Украину, Раймондс Вейонис, День памяти жертв голодоморов, Закон о евробляхах, Итоги дня, Главные новости, Главы разных годсударств.
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