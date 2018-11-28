Итоги 27 ноября: "суд" над украинскими моряками, тариф на отопление и военное положение

Новости Украины: В оккупированном Крыму арестовали 12 украинских моряков, захваченных Россией в Азовском море. Порошенко объяснил главные особенности введенного в Украине военного положения. Регулятор пересчитал тариф на отопление. Такими были главные новости вторника, 27 ноября, в Украине и мире.

Судилище над украинскими моряками в оккупированном Крыму

В аннексированном Крыму состоялся "суд" над пленными украинскими моряками. Для 15 задержанных уже избрали меру пресечения.

Так, суд в Симферополе арестовал до 25 января 2019 года 12 украинских моряков с кораблей ВМС Украины, которые были задержаны в Керченском проливе. Среди арестованных: Андрей Оприск, Сергей Цибизов, Юрий Будз, Владимир Терещенко, Виктор Безпальченко, Владимир Варимез, Михаил Власюк, Богдан Головаш, Сергей Чулиба, Владислав Костышин, Сергей Попов, Роман Мокрюк. Всех арестованных подозревают в незаконном пересечении границы России.

Позже стало известно, что Керченский городской суд арестовал до 25 января 2019 года еще троих украинских моряков, которые были ранены во время инцидента в Азовском море. Таким образом на данный момент арестованы 15 украинских моряков, а девять ожидают решения суда 28 ноября.

Военное положение в Украине: Порошенко объяснил главные условия

Президент Украины Петр Порошенко дал интервью журналистам украинских телеканалам, в котором рассказал о главных особенностях военного положения в Украине.

Так, Порошенко отметил, что военное положение в Украине вступило в силу 26 ноября. Поэтому срок действия военного положения в ряде областей закончится 26 декабря.

В этом же интервью Порошенко пояснил, что необходимость введения в Украине военного положения вызвана угрозой полномасштабной войны с Россией. Это подтверждается увеличением военного контингента России возле украинской границы.

Так, по словам главы государства, количество российских танков, которые располагаются вдоль российской границы, выросло втрое. Кроме того, по его словам, увеличилось количество российских военных подразделений, которые были развернуты вдоль всей границы.Также президент заявил, что в случае агрессии России против Украины объявлена частичная мобилизация резерва первой очереди.

"Если будет агрессия – будет мобилизация частичная. В первую очередь, будет мобилизован резерв первой очереди", – сказал Порошенко.

Он добавил, что в числе первых будут мобилизованы подготовленные воины с опытом участия в Антитеррористической операции на востоке Украины.

Порошенко заверил, что во время военного положения полномочия президента не расширяются. Однако это решение позволяет руководителю государства в максимально сжатые сроки организовать защиту страны от потенциально возможной агрессии.

В Украине по новым правилам оформили первую "евробляху"

Черновицкая таможня оформила первое транспортное средство на "еврономерах" по новым правилам. Об этом информировала Государственная фискальная служба.

Гражданин Украины растаможил легковой автомобиль с дизельным двигателем Renault Laguna 2004 года выпуска с немецкой регистрацией, заплатив в государственный бюджет более 49,3 тысячи гривен.

Россия не признала решение арбитража по иску Ощадбанка

В пресс-службе Министерства юстиции России сообщили, что Москва не признает решение международного арбитража в Гааге по иску украинского Ощадбанка о компенсации убытков в размере 1,3 миллиарда гривен в связи с утраченными в Крыму инвестициями.

НКРЭКУ пересчитал тариф на отопление

В Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг сообщили, что в связи с подорожанием газа тариф на отопление для населения может увеличиться на 17,1%.

Средняя стоимость услуги централизованного отопления (в частности для двухкомнатной квартиры) увеличится с 975 до 1136 гривен

ВТБ Банк признали банкротом в Украине

Национальный банк признал украинскую "дочку" российского ВТБ Банка неплатежеспособной. Утром 28 ноября в финучреждение будет введена временная администрация.

Победа Шахтера

Шахтер дожал Хоффенхайм в сумасшедшем матче Лиги чемпионов. Герои встречи – Тайсон и Исмаили. Именно они стали авторами трех голов в ворота немецкой команды. Капитан "горняков" получил наивысшую оценку за отчетный поединок.

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