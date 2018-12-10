Итоги 9 декабря: поезд Мукачево-Будапешт, Симферополь без воды, задержания "желтых жилетов", выборы в Армении

Новости Украины: Поезд "Латорица" вчера наконец-то соединил Закарпатье и Будапешт. Симферополь из-за аварии остался без воды. Протесты "желтых жилетов" во Франции выходят из-под контроля властей. Китай требует объяснений в связи с арестом финдиректора Huawei. Результаты выборов в Армении.

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Долгожданный поезд из Венгрии

9 декабря из Будапешта на Закарпатье отправился первый рейс поезда сообщением "Будапешт-Мукачево", поезд называется "Латорица".

Первый рейс поезда стартовал в 7:23 по центральноевропейскому времени, а это 8:23 по киевскому, с вокзала Нюготи в сторону Закарпатья.

Оккупированный Симферополь без воды

В оккупированном Симферополе две трети жителей остались в воскресенье без воды из-за аварии на водоводе. При ее устранении погиб сотрудник предприятия "Вода Крыма".

Франция продолжает бастовать

Во Франции в воскресенье задержали более 1700 участников протестов "желтых жилетов", протесты продолжаются уже несколько недель. Аналогичные протесты проходят и в других странах ЕС: Нидерландах и Бельгии. Как известно, представители движения "желтых жилетов", которые сначала требовали отменить повышение налога на горючее, теперь требуют общего снижения налогов, повышения зарплат и пенсий. Они также выступают против политики президента Эммануэля Макрона и его реформ.

Также власти Франции изучают сообщения о возможной причастности России к организации акций протеста "Желтых жилетов", но пока не пришли к каким бы то ни было выводам.

Президент Франции Эммануэль Макрон сегодня должен обратится к народу в связи с массовыми антиправительственными протестами и столкновениями.

Скандал с директором Huawei набирает оборотов

Китай вызвал посла США с требованием отменить арест финдиректора Huawei. Согласно заявлению министерства, замминистра иностранных дел Ле Ючан выразил "решительный протест" послу относительно ареста директора Мэн Ванчжоу.

Выборы в Армении

В Армении посчитали 94% голосов на внеочередных парламентских выборах, лидируют три политические силы.