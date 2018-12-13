Итоги 12 декабря: Сенцова наградили премией, Украина в снегу и важная резолюция

Новости Украины: Сенцова наградили премией Сахарова: ее вручили сестре политзаключенного. Украину засыпало снегом. Европарламент поддержал важную для Украины резолюцию. Такими были главные новости среды, 12 декабря, в Украине и мире.

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Сенцов получил премию Сахарова: награду вручили его сестре

В среду, 12 декабря, в Страсбурге сестра незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова Наталья Каплан получила премию Европарламента имени Андрея Сахарова "За свободу мысли", которой был удостоен ее брат.

Вручение премии состоялось на заседании Европарламента, где сестра Сенцова зачитала обращение политзаключенного.

"Я не могу сейчас присутствовать в этом зале, но вы можете услышать мои слова, даже если их произнесет кто-то другой. Слово - это главный инструмент человека, а часто его единственный, особенно когда у него отобрали все остальное... Есть люди, чьи слова могут многое. Есть люди, наделенные властью и возможностями, но они используют силу своих слов по-разному. Можно призвать смириться и сдаться, а можно наоборот, призвать сопротивляться и бороться, даже когда нет шансов выжить, а есть шанс лишь погибнуть. И не так важно сколько ты прожил, важно как",– процитировала сестра Сенцова его слова.

На церемонии награждения, кроме Натальи Каплан, присутствовал адвокат Олега Сенцова Дмитрий Динзе.

Отметим, что 12 декабря также обнародовали новое письмо, которое украинский режиссер написал из российской колонии. Это – ответ правозащитникам Татьяне и Николаю Щур. Они три недели назад отправили Сенцову посылку, которую российские тюремщики до сих пор не передали политзаключенному.

Европарламент проголосовал за важную резолюцию

Европейский Союз должен отреагировать агрессию Российской Федерации в Азовском море. В частности, страны-члены ЕС должны усилить санкции против Кремля и закрыть свои порты для российских кораблей.

За соответствующую резолюцию проголосовали в Европарламенте. Так, ее поддержали 433 депутата, 30 воздержались и 105 проголосовали против ее принятия.

"Европейский парламент решительно осуждает сознательный акт агрессии Российской Федерации против Украины, совершенное 25 ноября в Керченском проливе, требует немедленно и безусловно освободить все украинские судна и моряков, к которым в то же время необходимо относиться как к военнопленным",– говорится в тексте резолюции.

Кроме того, депутаты Европарламента требуют от России гарантировать свободу судоходства через Керченский пролив в Азовском море, что предусмотрено международным правом.

Украину засыпало снегом

В Украине 12-13 декабря синоптики прогнозируют осложнение погодных условий, водителей призывают быть осторожными и следить за ситуацией на дорогах.

В среду, 12 декабря, с 10:00 в Киеве из-за снегопада запретили въезд грузовиков. Такие ограничения ввели, чтобы обеспечить беспрепятственное движение легковушек по столице. Кроме того, в связи с ухудшением погоды, с 15:00 ограничили движение грузового, крупногабаритного и тяжеловесного транспорта на отдельных участках дороги общего пользования по Киевской области.

Киевская власть призвала всех водителей не пользоваться частными автомобилями 12 и 13 декабря в связи со снегопадом и метелью, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники и не создавать заторов на дорогах.

Также из-за сильных снегопадов и ухудшения погодных условий на дорогах Киевской области произошло более 30 аварий. В результате этого 1 человек погиб, еще 1 получил травмы.

Президент вмешался в ситуацию с Укрпочтой

Президент Петр Порошенко встретился с министром инфраструктуры Владимиром Омеляном и генеральным директором Укрпочты Игорем Смелянским, чтобы обсудить проблемы в работе компании.

Глава государства приказал обеспечить доставку пенсий, прекратить увольнения почтальонов и сохранить отделения в сельской местности. Он инициировал внесение в госбюджет 500 миллионов гривен, которые должны компенсировать убытки Укрпочты для доставки пенсий.

По итогам встречи Смелянский заявил, что в случае своевременного выделения указанных средств, запланированных в госбюджете на 2019 год, Укрпочта сохранит существующую сеть отделений на первое полугодие.

Порошенко обратился к Путину из-за ситуации в Керченском проливе

Президент Украины Петр Порошенко обратился к российскому лидеру Владимиру Путину, назвав войной захват украинских кораблей у Керченского пролива.

"Мистер Путин, это война. Это не шутки, не инцидент, и не кризис. Потому что ваши регулярные войска под российским флагом совершили нападение на украинское военное судно в международных водах. Нет никаких других объяснений", – заявил Порошенко.

Слова президента Украины прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что в Кремле не согласны с трактовкой Порошенко и в данном случае речь идет о грубом нарушении российской границы в рамках провокаций.

"Шахтер" не сумел обыграть "Лион" и вылетел из Лиги чемпионов

В Киеве на НСК Олимпийский завершился матч 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов Шахтер - Лион. Итоговый счет 1:1. Этот результат гарантировал Лиону выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. Шахтер довольствуется выходом в плей-офф Лиги Европы.

В первом тайме французы полностью переигрывали Горняков по всем компонентам игры. Однако, Шахтер, создав один голевой, реализовал его. А Лион, пробив больше 10 раз по воротам Пятова, так и не сумел распечатать ворота дончан в первой половине поединка. На 22-й минуте матча Исмаили блестящей передачей нашел Мораеса в чужой штрафной, бразильский форвард первым касанием остановил мяч, а вторым переправил его в угол ворот.

Во втором тайме Шахтер выровнял игру, однако, забить удалось гостям. На 68-й минуте Фекир из пределов штрафной мощным ударом пробил Пятова. Этот гол стал последним в матче.