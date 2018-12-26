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Итоги 25 декабря: санкции России, непогода в Украине и просьба Папы Римского

Итоги 25 декабря: санкции России, непогода в Украине и просьба Папы Римского
08:17 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Россия ввела новые санкции против Украины. Папа Римский попросил мира для Украины в рождественском поздравлении. Состоялась встреча Путина и Лукашенко. Такими были главные новости вторника, 25 декабря, в Украине и мире.

Россия ввела новые санкции против Украины

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев расширил список санкций против физических и юридических лиц Украины. По его словам, это сделано якобы с целью защитить интересы РФ и россиян.

Впоследствии российское правительство опубликовало расширенный список лиц и организаций из Украины, против кого Кремль ввел новые санкции. Всего в список вошли 245 физических лиц и компаний. Это, в частности, нардеп от "Самопомочи" Алена Бабак, бывший министр по вопросам чрезвычайных ситуаций и экс-глава Закарпатской ОГА, а ныне внефракционный депутат Виктор Балога, депутаты "Оппозиционного блока" Евгений Балицкий, Борис Колесников, Михаил Добкин и Александр Вилкул, бывший генеральный директор канала "112 Украина" Егор Бенкендорф и мэр Одессы Геннадий Труханов.

Папа Римский вспомнил об Украине в рождественском поздравлении

Папа Римский Франциск в традиционном рождественском послании попросил мира для Украины.

Папа Римский выразил свою "близость христианским общинам этого региона", а также сказал, что молится за то, чтобы "могли строиться отношения братства и дружбы".

"Пусть же Господь, Который рождается, принесет облегчение дорогой Украине, что с нетерпением хочет заново вернуть прочный мир, который все еще запаздывает. Только с миром, чтящим права каждого народа, страна сможет подняться после страданий и восстановить достойные жизненные условия для своих граждан",–заявил Папа Римский.

Папа Римский в католическое Рождество обратился к человечеству

Кроме того, в своем обращении Папа вспомнил о Сирии, которой пожелал "найти братство после этих долгих лет войны".

В Украине ухудшились погодные условия

Из-за дождя, снега и сильного ветра вечером 25 декабря в Украине были обесточены 556 населенных пунктов,а в некоторых регионах затруднено движение транспорта на автодорогах. 

В 9 областях из-за ухудшения погодных условий (сильный ветер, дождь) были обесточены 556 населенных пунктов: Полтавская область – 131, Днепропетровская – 117, Донецкая – 14, Кировоградская – 96, Харьковская – 78, Луганская – 43, Сумская – 40, Николаевская – 20, Черкасская – 17. Утром 25 декабря в ГСЧС сообщали о 128 обесточенных населенных пунктов Украины.

Состоялась встреча Путина и Лукашенко

В Москве прошли 4-часовые переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом Беларуси Александром Лукашенко. Все же Москва и Минск вплотную приблизились к созданию единого топливно-энергетического рынка – им удалось достичь всех договоренностей. Кроме того, две страны работают над формированием общего правового пространства Союзного государства.

Кремль отреагировал на слова Лукашенко о "не братских" странах

Позже первый вице-премьер России Антон Силуанов несмотря на "союзнические отношения" обвинил Беларусь в невыполнении союзного договора и нарушении таможенного режима.

В Ливии произошел теракт в здании МИД

Три террориста-смертника совершили нападение на здание Министерства иностранных дел Ливии в Триполи.

В Минздраве страны сообщили, что, по меньшей мере, три человека, помимо самих террористов, были убиты, 21 ранен. Ответственность за атаку взяла на себя Террористическая группировка ИГИЛ.

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Непогода в Украине, Санкции России, Папы Римский, Итоги дня, Главные новости, Главные новости 25 декабря, Итоги 25 декабря.
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