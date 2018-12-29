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Суббота, 29.12.2018
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Главные новости 28 декабря: Перенос Рождества, взрыв в Каире и заявление Кремля

Главные новости 28 декабря: Перенос Рождества, взрыв в Каире и заявление Кремля
09:27 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Украинцы смогут праздновать Рождество не 7 января, а 25 декабря, если на это согласятся сами, в Египте взорвался автобус с туристами, два человека погибли.

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Епифаний рассказал, будут ли украинцы дважды отмечать Рождество

"Большинство поместных православных церквей празднуют Рождество по новому, григорианскому, календарю. В нашей стране это могут делать в будущем, если это будет воспринимать украинский народ", - сообщил митрополит Епифаний.

"Сейчас предсказать, сколько нужно лет для этого, довольно сложно. Если церковь увидит, что большинство православных христиан в Украине готовы воспринять это, хотят праздновать именно по новому стилю, тогда не возникнет никаких проблем", - заявил он.

Заявление Кремля об украинских моряках

В Кремле заявили, что не считают захваченных в нейтральных водах Черного моря украинских военных моряков военнопленными.

"Военнопленных здесь не находятся. Я не знаю, какие они давали показания, поскольку идет следствие. Мы не можем постоянно отслеживать, как идет следствие. Но я не могу согласиться с тем, что речь идет о военнопленных. Никаких военнопленных на территории Российской Федерации нет. Речь идет о деле, которое расследуется в связи с нарушением государственной границы Российской Федерации иностранными гражданами", - сказал Песков.

Взрыв в Каире

В пятницу в каирском районе Гиза возле пирамид взорвался туристический автобус, в результате чего 2 человека погибли, а менее 10 получили ранения.

 

Известно, что в автобусе находились 14 туристов из Вьетнама, и двое из них – погибли. Ранения получили также двое египтян (водитель и гид). Как сообщают местные власти, взрывчатка была заложена рядом с дорогой, а не в самом автобусе.

Усик - лучший боксер мира

Авторитетный журнал The Ring признал украинца Александра Усика лучшим боксером 2018 года, а лучшим тренером года по версии издания стал тренер Усика и Василия Ломаченко – Анатолий Ломаченко.

 

Поединком года стал реванш между Саулем Альваресом и Геннадием Головкиными, возвращением года стал британец Тайсон Фьюри, а 12-й раунд его боя с Деонтеем Уайлдером стал раундом года.

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Все по теме:

Кремль, Рождество, Украинские моряки, теракт в Каире, Военнопленные, Перенос даты, Итоги дня, Митрополит Епифаний, Главные новости 28 декабря, Взрыв туристического автобуса в Каире.
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