Итоги 30 декабря: Дело Гандзюк, авария вертолета в РФ и статус ПЦУ

Новости Украины: Луценко сообщил, как продвигается расследование в деле Гандзюк. В российском городе Улан-Удэ разбился частный вертолет. Синоптики рассказали, какой будет погода в январе. Такими были главные новости 30 декабря в Украине и мире.

Прорыв деле Гандзюк

Следствию известна фамилия заказчика убийства общественной активистки Екатерины Гандзюк. Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в эфире "5 канала".

"Фамилия будет озвучена тогда, когда прокурор будет иметь достаточно доказательств. Я эту фамилию уже знаю", - сказал Луценко.

Как сообщалось, 21 декабря в Службе безопасности Украины заявили, что отрабатывается версия о том, что нападение на общественную активистку Екатерину Гандзюк, вследствие которого она умерла, было осуществлено в связи с ее позицией по поводу незаконной вырубки леса в Херсонской области.

Авария вертолета в России

В российском городе Улан-Удэ разбился частный вертолет. Спасатели потушили пожар вертолета, который вспыхнул после аварии.В катастрофе не выжил никто.

На борту находились 4 человека, среди них – известный местный бизнесмен. Владельцем вертолета был директор тамошнего ТРЦ Peoples Park Сергей Рогов. Именно он, двое его коллег-предпринимателей и пилот погибли в катастрофе.

Авария произошла около 10:00 в лесном массиве в местности Верхняя Березовка. Вертолет Agusta A119 не смог совершить посадку в точке назначения в связи с неблагоприятными метеоусловиями и при возвращении в Улан-Удэ потерпел крушение. Вертолет сгорел почти полностью. После аварии возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель двух и более лиц".

Синоптики дали прогноз на январь

В январе средняя месячная температура составит от нуля до 4 градусов мороза, что на полтора-два градуса теплее показателей многолетних наблюдений. Такой прогноз на первый месяц 2019 года, сообщает Укргидрометцентр.

"Средняя месячная температура предполагается 0-4° мороза, в Крыму до 3° тепла, на 1,5-2,0° выше средних многолетних значений", - говорится в прогнозе по данным УкрГМЦ, УкрНИГМИ и мировых центров погоды.

Относительно осадков, то их количество в январе будет в пределах средних многолетних значений - 27-55 мм, на Закарпатье 64-81 мм, в горах Крыма до 124 мм.

Усик получил именной пояс

Коллекция Александра Усика пополнится новым трофеем. The Ring Magazine сделал украинскому чемпиону именной пояс в честь звания «Лучший боксёр года» по версии издания.

В этом году украинец стал абсолютным чемпионом мира по боксу, объединив все чемпионские пояса в крузервейте. К слову, Усик - единственный абсолютный чемпион мира во всех весовых категориях.

Канцлер Австрии назвал условие для отмены санкций против РФ

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что поэтапное снятие с России санкций должно быть привязано к процессу урегулирования ситуации на Донбассе.

"Еще будучи министром иностранных дел, я считал нужным конкретным образом связать поэтапную отмену санкций с положительными шагами по Украине – то, что предлагал тогдашний глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. И первым шагом было бы установление настоящего режима прекращения огня на востоке Украины", – сказал он.

"За минувшие месяцы прогресса (в отношении такого перемирия - Ред.) было слишком мало", - пояснил при этом канцлер.

Принятое 21 декабря Советом ЕС постановление о продлении еще на шесть месяцев - до 31 июля 2019 года - экономических санкций в отношении России вступило в силу 29 декабря.

Епифаний прояснил будущий статус ПЦУ

Предоставление Православной церкви Украины патриаршего статуса пока неактуально, но со временем это обязательно произойдет.

Такое убеждение выразил предстоятель независимой поместной церкви митрополит Киевский и всея Украины Епифаний в интервью телеканалу Прямой.

"Конечно, на первом этапе становления нашей православной церкви мы будем иметь статус митрополии. Это тоже как некое условие, через которое прошли все другие православные церкви. Почти ни одна из поместных церквей сразу не получила патриаршего статуса. Это сейчас, возможно неактуально, но со временем, когда мы станем большой сильной единой церковью в Украине, то это станет очень актуальным вопросом. А сейчас мы должны пройти этот этап становления и признания нашего автокефального статуса другими поместными православными церквями", - сказал митрополит.