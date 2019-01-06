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Итоги 5 января: Историческое событие для ПЦУ в Стамбуле, реакция РПЦ на Томос

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Итоги 5 января: Историческое событие для ПЦУ в Стамбуле, реакция РПЦ на Томос
09:36 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Суббота, 5 января 2019 года, стала историческим днем для Укрианы, в Стамбуле Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии ПЦУ.

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Историческое событие для Украины

Вселенский патриарх Варфоломей в субботу в патриаршем храме святого Георгия в Стамбуле подписал Томос об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ).

Советник президента Украины Ростислав Павленко, находящийся в Стамбуле, сообщил, что вскоре будет официальный перевод Томоса на украинский язык.

На торжественном подписании Томоса присутствовала украинская делегация в составе президента Петра Порошенко с супругой Мариной, председателя Верховной Рады Андрея Парубия, третьего президента Украины Виктора Ющенко, первого вице-премьера – министра экономического развития Степана Кубива, вице-премьера Геннадия Зубко, министра иностранных дел Павла Климкина, министра молодежи и спорта Игоря Жданова, министра обороны Степана Полторака и др.

 

Посол Украины в Турции Андрей Сибига на своей странице в Twitter опубликовал текст подписанного Вселенским Патриархом Варфоломеем Томоса о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины.

Встреча Эрдогана и Порошенко

Президент Реджеп Тайип Эрдоган встретился с президентом Петром Порошенко в особняке Вахдеттин в Стамбуле.

президенты обсудили пути укрепления стратегического партнерства, усиления координации взаимодействия на международной арене, перспективы заключения двустороннего соглашения о зоне свободной торговли.

Порошенко высоко оценил неизменную поддержку Турцией суверенитета и территориальной целостности Украины и поблагодарил за соавторство Турции в принятой в декабре 2018 года резолюции Генеральной ассамблеи ООН по осуждению милитаризации российской стороной Крыма и Азова.

Реакция РПЦ на предоставление Томоса ПЦУ

Российская православная церковь заявляет, что подписанием Томоса для украинской церкви патриарх Варфоломей "окончательно оторвал себя от мирового православия". Об этом сказал пресс-секретарь патриарха Московского и Всея Руси священник Александр Волков, комментируя подписанный Константинопольским патриархом Варфоломеем Томос для Православной церкви Украины.

"Патриарх Варфоломей сегодня окончательно оторвал себя от мирового православия, вступив в раскол", - сказал он.

По словам Волкова, "подписание Томоса ничтожно с точки зрения канонов и трагично для Варфоломея и его сторонников, подписавших сегодня свою духовную капитуляцию".

Какова цель РФ на Азове: заявление Омеляна

Ситуация в портах Мариуполя и Бердянска стабильная, однако они и дальше несут убытки вследствие блокады Россией Керченского пролива. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

"Реально Россия прилагает все средства и методы, чтобы блокада продолжалась. Более того, мы имеем отзыв этой ситуации, когда много судовладельцев, понимая, что срок ожидания для прохождения Керченским проливом является очень долгим, переориентируют свои судна на порты или Черного моря, или вообще другие направления. Это плохо, потому что это бьет по экономике всего края. И, безусловно, это была хорошо продуманная операция российской стороны, чтобы дестабилизировать Мариуполь, Бердянск и вообще весь регион", – рассказал он.

По мнению чиновника, Москва пытается дестабилизировать украинское Приазовье, чтобы проложить сухопутный коридор в аннексированный Крымский полуостров.

Мужская сборная Украины по волейболу вышла на Евро

Вслед за женской сборной мужская сборная Украины по волейболу досрочно выполнила задачу выхода в финальную часть Евро-2019.

В пятом матче отбора против Македонии в Запорожье "сине-желтые" выиграли 3:1 (25:19, 28:26, 23:25, 25:23). Таким образом, у Украины уже 14 очков, что позволило ей досрочно выиграть группу.

Для мужской сборной Украины выход на чемпионат Европы стал пятым в истории и первым с 2005 года.

Женская сборная Украины по волейболу проходит в Евро-2019

Волейболистки национальной сборной Украины обыграли 5 января команду Черногории в ключевом матче квалификации на чемпионат Европы-2019. 

Встреча на площадке запорожской арены "Юность" завершилась со счетом - 3:0 (25:22, 25:21, 25:21). Напомним, на выезде команда Гария Егиазарова в августе прошлого года разгромила черногорок с таким же результатом 3:0 (25:18, 25:14, 25:17). В другом матче отборочного квартета С Греция 6 января принимает Норвегию.

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