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Итоги 10 января: Порошенко с орденом, глава "Укрзализныци" и в Карпатах нашелся турист

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Итоги 10 января: Порошенко с орденом, глава &quot;Укрзализныци&quot; и в Карпатах нашелся турист
08:35 Сегодня Телеграф Фото: president.gov.ua

Новости Украины: "Укрзализныцю" официально возглавил Евгений Кравцов. Пропавший в Карпатах турист на 4 сутки вышел на связь, его нашли спасатели. Порошенко получил орден. Томос снова в Украине. В Конго переизбрали президента впервые за 18 лет. Такими были главные новости 10 января в Украине и мире.

 Томос снова в Украине

Томос об автокефалии Православной Церкви Украины вернулся из Турции в Украину и "уехал" в Ровно, куда отправился президент Петр Порошенко и патриарх УПЦ КП Филарет.

"Сегодня утром Томос вернулся в Украину. И решением предстоятеля, с благословения его святейшества он тут, в Ровно", - сказал П.Порошенко, выступая в Свято-Покровском кафедральном соборе в Ровно в четверг.

После слов главы государства свиток Томоса был внесен в храм священнослужителями и продемонстрирован присутствующим в храме.

Филарет вручил Порошенко орден

После благодарственного молебна в Свято-Покровском кафедральном соборе Ровно Филарет вручил Порошенко орден Андрея Первозванного за активное участие в процессе получения Томоса.

Вручение состоялось после благодарственного молебна в Свято-Покровском кафедральном соборе города Ривне по случаю получения Томоса об автокефалии и образования Православной церкви Украины.

"Сегодня, пользуясь торжественным случаем, я хочу вручить Президенту орден святого апостола Андрея Первозванного, которым мы наградили его 15 декабря, когда был Объединительный собор в святой Софии", - сказал Филарет.

Глава "Укрзализныци"

Евгений Кравцов полноценно возглавил акционерное общество "Укрзализныця". Соответствующее решение принял Кабинет Министров во время заседания 10 января. До сих пор Кравцов исполнял обязанности председателя правления национального перевозчика.

По словам украинского премьера Владимира Гройсмана, от "Укрзализныци" ожидают получения более качественного сервиса, а глобальная задача компании – перевезти все, что было произведено на внутреннем рынке.

До работы в "Укрзализныце" Кравцов работал консультантом в Украинском национальном комитете Международной торговой палаты и юристом в одной из киевских фирм.

Глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов

Карьеру же в национальном перевозчике он начал в 2015 году, когда стал советником гендиректора УЗ. Позже Кравцов в этой компании работал директором по реформированию, имущественной и правовой политике, начальником департамента реформирования и корпоративного развития, а в 2016 году стал членом правления ПАО "Укрзализныця".

С 30 марта по 25 мая 2016 года впервые начал исполнять обязанности председателя правления общества. С 25 мая 2016 года по 9 августа 2017 года он перешел на работу в Министерство инфраструктуры, где занял должность первого заместителя главы ведомства. С августа 2016 года по август 2017 года вновь стал председателем наблюдательного совета ПАО "Укрзализныця".

"Укрзализныця" утвердила стратегию развития компании

В августе 2017 года Кравцов снова вернулся в "Укрзализныцю" на должность исполняющего обязанности председателя правления общества.

Украина вышла из очередного соглашения СНГ

Украина вышла из соглашения о развитии выставочно-ярмарочной деятельности в Содружестве независимых государств.

"Мы проанализировали международные экономические соглашения, заключенные Украиной в рамках СНГ, и передали их перечень в Министерство иностранных дел с рекомендациями прекратить их действие для Украины. Среди них и соглашение о развитии выставочно-ярмарочной деятельности в СНГ", - цитирует пресс-служба Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ) первого вице-премьер-министра – министра экономразвития Степана Кубива на сайте ведомства.

 В Конго переизбрали президента впервые за 18 лет

В Демократической республике Конго ожидается первая смена власти за 18 лет.

Тшисекеди получил 38,57% голосов избирателей, всего на выборах голосовало более 18 миллионов человек.

Как отмечает издание, кандидат оппозиции Мартин Файулу, занявший второе место, отверг результат как "избирательный переворот".

В Карпатах отыскали пропавшего туриста

Пропавший 6 января в Межгорском районе Закарпатья близ горы Гымба турист Игорь Грищенко позвонил в пункт связи части Свалява. Мужчина сообщил, что находится в избушке лесника возле небольшой реки на Боржавском хребте и чувствует себя хорошо.

Позже появилась оперативная информация на сайте ГСЧС о спасении пропавшего киевлянина.

Спасатели транспортировали его в ближайший населенный пункт где передали врачам скорой помощи. Сейчас парнем занимаются медики.

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Укрзализныця, Карпаты, Филарет, ГСЧС, Итоги дня, Главные новости, Итоги 10 января.
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