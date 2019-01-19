Итоги дня 18 января: расследование о Зеленском и новая монета в 5 гривен

Новости Украины: Журналисты раскрыли подробности бизнеса Зеленского в России, в текущем году НБУ выпустит монету номиналом в 5 гривен, президент Беларуси о единой валюте с РФ.

_________________________________________________________

Расследование журналистов о бизнесе Зеленского в РФ

Комик Владимир Зеленский, заявивший о своем намерении участвовать в выборах президента Украины, имеет кинобизнес на территории России, хотя уверял, что закрыл его еще в 2014 году, говорится в расследовании программы "Схемы", совместного проекта "Радио Свобода" и телеканала "UA: Первый".

По информации расследования, три российские компании "Вайсберг Пикчерс", "Платинумфильм" и "Грин Филмс" занимаются производством кино-, видеофильмов и телевизионных программ.

"Основателем всех трех является кипрская компания Green Family Ltd. Эта же компания является соучредителем ООО "Квартал 95" в Украине, а ее конечными бенефициарами указаны Владимир Зеленский, его бизнес-партнеры Андрей Яковлев, Борис и Сергей Шефиры и соратник Игоря Коломойского Тимур Миндич", - сказано в расследовании.

Новый закон о социальных услугах

Данным законопроектом вводится новая классификация социальных услуг, новые подходы к оплате социальных услуг, исходя из дохода лица, а не наличия лиц, которые могут помочь.

Предусмотрено расширить круг предоставителей социальных услуг за счет привлечения негосударственных организаций.

"Основной целью является совершенствование действующего законодательства, в том числе в части администрирования социальных услуг, повышение статуса социальных работников и других специалистов, оказывающих социальные услуги, обеспечение защиты прав лиц, получающих социальные услуги, расширение полномочий местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления по вопросам организации предоставления социальных услуг по месту жительства лиц, получающих такие услуги", - говорится в документе.

Банкноты заменят монетами

Национальный банк Украины в 2019-2020 году планирует выпустить монеты номиналов в 5 и 10 гривен. Об этом сообщил глава НБУ Яков Смолий. В этом году украинцы могут получить лишь монеты по 5 грн.

"Монетный ряд предусматривает постепенный ввод в оборот монет 5 и 10 грн. В этом году 5 гривен могут быть, а 10 грн – точно нет, они будут в следующие периоды", – заявил Яков Смолий.

Нацбанк в 2018-2020 годах полностью обновит "монетный ряд" гривны. В прошлое ушли монеты номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек, но "металла" в кошельках украинцев не убавилось, поскольку к нынешней монете в 1 грн в обращение добавили монеты 2, 5 и 10 грн.

Как подорожал за 2 года газ в Украине

Увеличение стоимости электроэнергии было обусловлено подорожанием угля на 13,3%, газа - на 89%. Среди факторов, влияющих на стоимость электроэнергии, также инфляция и рост заработной платы в секторе энергетики.

"Стоимость угля с 2016-го по 2018-2019 годы увеличилась практически на 133% и составляет около 2800 грн /т. Аналогичная ситуация с газом, стоимость которого за этот период поднялась на 89%", - сказал Насалик.

Лукашенко поддерживает идею введения единой валюты с РФ

Президент Беларуси Александр Лукашенко накануне 100-летия белорусской дипломатической службы заявил, что Беларусь не против единой валюты с РФ, но это должна быть общая валюта, а не валюта Центробанка России. По поводу объенинения, Лукашенко заявил, что такое решение может быть принято только если так решат люди.

При этом он добавил, что как бы ни складывались отношения с Россией, к россиянам в Беларуси относится плохо не будут. Он также добавил, что не считает на сегодняшний день отношения с Россией каким-то критическими или острыми.

Ответственность за взрывы дома и маршрутки в Магнитогорске взяла на себя ИГИЛ

Террористическая группировка ИГИЛ взяла на себя ответственность за взрывы дома (погибли 39 человек) и маршрутки (погибли 3 человека) в российском Магнитогорске.

"Как говорится в "эксклюзивном" материале в выпуске 165 еженедельной газеты исламистов фl-Naba, ИГИЛ берет на себя ответственность за взрывы многоквартирного дома и микроавтобуса в российском Магнитогорске", - говорится в сообщении.

Свитолина обыграла Шуай Чжан на Australian Open

Первая ракетка Украины Элина Свитолина одержала волевую победу над китаянкой Шуай Чжан в матче третьего круга Australian Open. Встреча продолжалась 2 час 55 минут и завершилась со счетом 4:6, 6:4, 7:5 в пользу украинки.

Ведя в первом сете 4:2 с брейком и имея две возможности сделать счет 5:2, Элина умудрилась проиграть четыре гейма подряд, проиграв сет. Оказалось, что украинка получила повреждение верхнего отдела позвоночника. Это не давало ей нормально подавать, пришлось по ходу перестраиваться на защитный стиль.