Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (14.01 - 20.01)

Представляем самые запрашиваемые темы, которые интересовали украинцев на прошлой неделе.
Запрос "Поздравление с Крещением" (более 600 тыс. поисков)
Православные христиане и греко-католики 19 января отметили праздник Крещения Господнего.
Запрос "Укртелеком" (более 50 тыс. поисков)
19 января компания "Укртелеком" сообщила о массовых сбоях к доступу к интернету.
Запрос "Барселона – Леванте" (более 20 тыс. поисков)
В 1/8 финала Кубка Испании Барселона по сумме двух матчей прошла Леванте, однако в первом поединке за каталонцев играл Хуан Брандарис, который перебрал желтых карточек, выступая за дубль Барсы.
Запрос "Ювентус – Милан" (более 20 тыс. поисков)
В матче за Суперкубок Италии встречались "Ювентус" и "Милан".
Запрос "Леганес – Реал Мадрид" (более 20 тыс. поисков)
Украине Кравец помог Леганесу обыграть Реал в Кубке Испании.
Запрос "Павел Адамович" (более 10 тыс. поисков)
В Гданське десятки тысяч жителей из трех городов, а также гости со всей страны и зарубежья попрощались с погибшим мэром Гданська Павелом Адамовичем.
Запрос "Стекло" (более 10 тыс. поисков)
В украинский прокат 17 января вышел фильм "Стекло".
Запрос "Елена Бойко" (более 10 тыс. поисков)
Служба безопасности Украины задержала антиукраинскую пропагандистку Елену Бойко (Вищур), которую выдворили с территории РФ.
Запрос "Пакьяо Бронер" (более 5 тыс. поисков)
В Лас-Вегасе завершился вечер профессионального бокса, главным событием которого стал бой Мэнни Пакьяо - Эдриен Бронер.
Запрос "Человек-паук: Вдали от дома" (более 5 тыс. поисков)
Студия Sony порадовала нас долгожданным дебютным трейлером супергеройского блокбастера "Человек-паук: Вдали от дома" с Томом Холландом и Джейком Джилленхолом, который станет первым фильмом "новой главы" киновселенной Marvel после "Мстителей: Финал".