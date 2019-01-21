Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (14.01 - 20.01)

Новости Украины: Самые популярные запросы украинцев в поисковой системе Google c 14 по 20 января 2019 года.

Представляем самые запрашиваемые темы, которые интересовали украинцев на прошлой неделе.

Запрос "Поздравление с Крещением" (более 600 тыс. поисков)

Православные христиане и греко-католики 19 января отметили праздник Крещения Господнего.

Запрос "Укртелеком" (более 50 тыс. поисков)

19 января компания "Укртелеком" сообщила о массовых сбоях к доступу к интернету.

Запрос "Барселона – Леванте" (более 20 тыс. поисков)

В 1/8 финала Кубка Испании Барселона по сумме двух матчей прошла Леванте, однако в первом поединке за каталонцев играл Хуан Брандарис, который перебрал желтых карточек, выступая за дубль Барсы.

Запрос "Ювентус – Милан" (более 20 тыс. поисков)

В матче за Суперкубок Италии встречались "Ювентус" и "Милан".

Запрос "Леганес – Реал Мадрид" (более 20 тыс. поисков)

Украине Кравец помог Леганесу обыграть Реал в Кубке Испании.

Запрос "Павел Адамович" (более 10 тыс. поисков)

В Гданське десятки тысяч жителей из трех городов, а также гости со всей страны и зарубежья попрощались с погибшим мэром Гданська Павелом Адамовичем.

Запрос "Стекло" (более 10 тыс. поисков)

В украинский прокат 17 января вышел фильм "Стекло".

Запрос "Елена Бойко" (более 10 тыс. поисков)

Служба безопасности Украины задержала антиукраинскую пропагандистку Елену Бойко (Вищур), которую выдворили с территории РФ.

Запрос "Пакьяо Бронер" (более 5 тыс. поисков)

В Лас-Вегасе завершился вечер профессионального бокса, главным событием которого стал бой Мэнни Пакьяо - Эдриен Бронер.

Запрос "Человек-паук: Вдали от дома" (более 5 тыс. поисков)

Студия Sony порадовала нас долгожданным дебютным трейлером супергеройского блокбастера "Человек-паук: Вдали от дома" с Томом Холландом и Джейком Джилленхолом, который станет первым фильмом "новой главы" киновселенной Marvel после "Мстителей: Финал".