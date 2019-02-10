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Итоги 9 февраля: Планы спецслужб РФ по поджогу церквей, задержание активистов

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Итоги 9 февраля: Планы спецслужб РФ по поджогу церквей, задержание активистов
09:45 Сегодня Телеграф Фото: НПУ

Новости Украины: Задержание активистов в Киеве, пспецслужбы РФ предлагали 2 тысячи долларов за поджог церкви УПЦ МП, прошел первый полуфинал Национального отбора на Евровидение.

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За поджог церкви предлагали 2 тысячи долларов

Российские спецслужбы и так называемые "министерства государственной безопасности ЛНР/ДНР" пытаются организовать поджоги культовых сооружений Украинской православной церкви (Московского патриархата).

"Служба безопасности Украины разоблачила планы спецслужб РФ, направленные на дестабилизацию ситуации в нашем государстве на религиозной почве. Сотрудники СБУ установили, что спецслужбы РФ и подчиненные им МГБ ЛНР/ДНР осуществляют поиск исполнителей, которые за 2 тыс. долл. готовы совершить поджоги культовых сооружений УПЦ МП", - сообщает пресс-центр СБУ.

Заказчик-злоумышленник пообещал прислать 2 тысячи долларов исполнителю "заказа" на банковскую карточку. Счет, кстати, открытый в одном из украинских банков.

Правоохранители СБУ разоблачили алгоритм действий, который придумала спецслужба России. В соответствии с ним исполняющий преступления должен был нарисовать на месте определенный рисунок. После этого, снять на видео темноту и возгорание храма, хотя бы 10 секунд.

Полностью поджигать не обязательно, главное, чтобы здание храма начало гореть. Объект может быть любой, на ваш выбор. Обязательно Московский патриархат, – говорится в сообщении.

Арест активистов инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк" и участников С14

Правоохранители задержали в Киеве группу лиц - около 40 человек, некоторые с оружием - при попытке штурма управления полиции, в результате инцидента троих полицейских доставили в больницу.

Это произошло после того, как с Контрактовой площади в управление полиции доставили группу лиц.

В последствии, полиция вынесла постановления об освобождении задержанных на Подоле в Киеве активистов инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк" и участников С14.

Одинокий подросток на льдине без куртки

В Киеве на Русановке подросток вышел на льдину в канале Днепра, она откололась и ребенок оказался посреди воды на куске льда. По льду подросток гулял вместе со своими друзьями.

Детям удалось отколоть льдину и один из подростков поплыл "в путешествие" по каналу. На место инцидента вызвали сотрудников ГСЧС. Они быстро среагировали и с помощью лодки спасли ребенка со льдины. Когда же прибыли на берег, подросток быстро скрылся с лодки.

В Генуе начали снос злосчастного моста Моранди

В итальянском городе Генуя начали снос моста Моранди, в результате обрушения которого в августе 2018 года погибли 43 человека.  14 августа в Генуе обвалилась часть автомобильного моста: упали около 40 автомобилей, в результате чего погибли 43 человека.

Итальянское правительство на следующий день ввело режим чрезвычайного положения в Генуе сроком на год, что даст возможность выделить из специального фонда чрезвычайных ситуаций первые средства на преодоление последствий катастрофы - пять миллионов евро.

Начато расследование в отношении компании Autostrade per l'italia, которая обслуживала мост. Мост Моранди построили в конце шестидесятых годов прошлого века.

Снег в Токио

Более ста рейсов отменены из-за снегопадов в регионе Канто в Японии. Снегопады тяжело сказались на транспорте в регионе. Кроме отмены сотни рейсов в аэропортах Нарита и Ханэда, непогода также повлекла за собой задержку многих рейсов. В регионе Канто было приостановлено движение по некоторым участкам железных дорог, а по другим маршрутам - понижена скорость движения поездов и сокращено количество рейсов.

Снежный покров наблюдается в префектурах Тиба и Ибараки, и даже в центре Токио впервые этой зимой выпал слой снега. Снегопады также повлияли на дорожный транспорт в этих районах.

По прогнозу Японского метеорологического агентства, в воскресенье в регионе Канто пройдут снегопады, в некоторых горных районах за сутки выпадет 15 сантиметров снега.

Результаты первого полуфинала Нацотбора " Евровидения 2019"

В субботу, 9 февраля в прямом эфире на телеканалах СТБ и UA:ПЕРВЫЙ в 19:00 зрители увидели восемь участников, готовых представить Украину на Евровидении-2019: The Hypnotunez с песней "Hey", LETAY с песней "Мила моя", VERA KEKELIA с песней "WOW", ЦеШо с песней "Hate", YUKO с песней "GALYNA GULIALA", Maruv с песней "For you", Brunettes Shoot Blondes с песней "Houston", BAHROMA с песней "Назавжди-Навсегда". Но победили в первом полуфинале только трое.

Прямые эфиры Национального отбора-2019 пройдут в феврале одновременно на телеканалах СТБ и UA: ПЕРВЫЙ. Следующий полуфинал состоиться 16 февраля, финал – 23 февраля, на котором и определится представитель Украины на конкурсе.

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Нацотбор, Евровидение 2019, Итоги дня, Главные новости, Убийство Гандзюк, Арест активистов, Мальчик в Киеве на льдине, Снег в Киото, Демонтаж моста в Генуе.
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