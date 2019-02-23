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Итоги 22 февраля: дело Омеляна, "полуфашистский закон", Порошенко в Люблине

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Итоги 22 февраля: дело Омеляна, "полуфашистский закон", Порошенко в Люблине
07:08 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Детективы САП направили дело Владимира Омеляна в суд. Украина вновь поссорилась с Венгрией из-за скандального закона. Петр Порошенко в Люблине.

Дело Омеляна в суде

Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в Соломенский райсуд столицы обвинительный акт в отношении министра инфраструктуры Владимира Омеляна.

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявляет, что обвинительный акт в его отношении является частью программы по его дискредитации и имитацией борьбы с коррупцией в государстве.

Как установлено детективами НАБУ, сведения в декларациях за указанные годы отличаются от достоверных на более чем 8 млн грн.

Новый дипскандал с Венгрией 

Официальный Будапешт считает "полуфашистским" украинский закон об образовании и продолжает настаивать на внесении изменений.

Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш сказал, что "искренне надеется, что Венгрия сможет достучаться до новой администрации, поскольку они не смогли общаться с нынешней".

МИД Украины считает недопустимыми манипулирования Будапешта и дальнейшие требования Венгрии по изменению украинского образовательного закона.

В МИД подчеркнули, что Киев ведет диалог с партнерами через избранных народами этих стран представителей и ожидает такого же уважения к выбору украинского народа.

Порошенко обсуждал санкции в Люблине

Лидеры Украины, Польши и Литвы в Люблине обсудили вопросы дополнительных санкций против России.

В свою очередь Петр Порошенко заявил, что рассчитывает на "усиление давления на РФ, в том числе через санкционные механизмы".

Персональные санкции ЕС предусматривают запрет на получение виз и замораживание активов примерно для 8 человек, причастных к задержанию моряков.

Литва еще в начале декабря ввела национальные санкции против 20 человек, причастных к нападению на украинских моряков в районе Керченского пролива.

Киевское Динамо узнало соперника в 1\8 Лиги Европы

Вчера, 22 февраля, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. По итогам процедуры определились 8 пар участников турнира. В частности, киевское Динамо получило в соперники Челси.

Наставник Динамо Александр Хацкевич пока не изучал лондонское Челси, с которым предстоит сыграть в 1\8 Лиги Европы.

Президент Динамо Игорь Суркис абсолютно спокойно отнесся с к результатам жеребьевки 1\8 Лиги Европы, где киевлянам предстоит сыграть с Челси.

Также вчера в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА. Соперником Динамо U19 на этой стадии станет немецкий Хоффенхайм.

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Санкции, Мининфраструктуры, Петр Порошенко, Владимир Омелян.
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