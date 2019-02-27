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Итоги 26 февраля: Гладковский и армия, приговор Зайцевой и Дронову, незаконное обогащение

Итоги 26 февраля: Гладковский и армия, приговор Зайцевой и Дронову, незаконное обогащение
07:29 Сегодня Телеграф Фото: Укроборонпром

Новости Украины: Резонансное расследование журналистов о коррупции в "оборонке". Многострадальное дело Зайцевой и Дронова, совершивших убийство в Харькове. Абсурд в Конституционном суде.

Скандал на закупках в армии

25 февраля вышло расследование журналистов программы "Наші гроші", в котором сообщалось о том, что сын заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского Игорь был непосредственным участником миллионных схем по хищению в оборонном комплексе.

Первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олег Гладковский сразу обратился в правоохранительные органы с заявлением о проверке обнародованных в журналистском расследовании Bihus.Info фактов о незаконных сделках при закупках в армии, а также попросил временно приостановить его полномочия первого замсекретаря СНБО. Также сын первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олега Гладковского Игорь Гладковский подаст в суд на авторов фильма, которые обвиняют его в причастности к коррупции в оборонном секторе.

Президент Украины Петр Порошенко немедленно потребовал от правоохранителей проведения срочной проверки информации, изложенной в программе "Наши гроши", а также поддерживает временное отстранение от должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Олега Гладковского.

Предприятия, о которых идет речь в программе "Наши гроши" о злоупотреблениях при проведении закупок для украинской армии, уже являются объектами расследований Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

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Активисты партии «Национальный корпус» в Козине вчера пикетировали дом сына первого заместителя секретаря СНБО Игоря Гладковского, который, по данным журналистского расследования, причастен к миллионным хищениям в «оборонке».

Сага с приговором виновных в смертельном ДТП в Харькове

Вчера Киевский районный суд г.Харькова признал Геннадия Дронова и Елену Зайцеву виновными в ДТП, в результате которого погибли 6 человек (ч.3 ст.286 Уголовного кодекса Украины) и приговорил обоих к максимальным срокам лишения свободы, предусмотренным статьей (по 10 лет) и лишению права управлять транспортными средствами на 3 года.

Адвокат признанной виновной в смертельном ДТП в центре Харькова Елены Зайцевой Юлия Козырь заявила, что решение о подаче апелляции на приговор суда первой инстанции будет принято после консультаций с ее подзащитной.

Генеральный прокурор Юрий Луценко развеял все опасения, что дело "сливается".

"Прокуроры Харькова свое дело сделали. Хотя год выслушивали, что все продано, дело сливается и все остальное набор зрад. Киевский районный суд. Харькова назначил максимальную меру наказания, предусмотренную действующим законодательством, для обоих участников ДТП 18 октября 2017 года- Зайцевой и Дронову - по 10 лет лишения свободы", - написал он на своей странице в Facebook.

Абсурдное решение КС

Конституционный суд признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает привлечение к ответственности за незаконное обогащение. Вследствие принятия КСУ данного решения все уголовные дела, возбужденные правоохранительными органами по факту незаконного обогащения, должны быть закрыты.

Народный депутат из фракции "Блока Петра Порошенко" Мустафа Найем назвал абсурдом решение Конституционного суда Украины об отмене статьи Уголовного кодекса Украины о незаконном обогащении и заявляет, что в международном праве это деяния прописано с 2003 года.

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Все по теме:

Армия, Петр Порошенко, ДТП в Харькове, Олег Гладковский, Елена Зайцева, Геннадий Дронов, Выборы 2019.
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