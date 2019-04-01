Итоги 1 апреля: Президентские выборы-2019 в Украине и победа Гвоздика

_____________________________________________________
Первый тур выборов президента Украины
В Украине в воскресенье, 31 марта, стартовали президентские выборы 2019 года. В этот день с 8:00 утра до 20:00 вечера украинцы смогут отдать свой голос за одного из кандидатов.
Окончательных данных по явке избирателей Центризбирком пока не обнародовал, но по состоянию на 20:00 по данным 187 округов из 199 по всей стране она составила 63,52%
Около 1% избирателей - более 300 тыс. граждан Украины - воспользовались своим правом временно изменить место голосования. Почти треть таких избирателей – жители Донецкой и Луганской областей либо оккупированного Крыма.
В бюллетене, длина которого составляет 80 см, были указаны 39 фамилий кандидатов в президенты – это рекордное для Украины число претендентов на пост главы государства. За процессом голосования следили свыше 2 тыс. международных наблюдателей.
По результаты первых экзитполов во второй тур выходят шоумен Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.
Подсчет голосов продолжается, Центральная избирательная комиссия оперативно сообщает обо всех изменениях.
Летнее время в Украине
Украина в ночь на воскресенье, 31 марта, перешла на летнее время. В 3 часа утра стрелки часов были переведены на час вперед.
порядок исчисления времени на территории Украины определен постановлением Кабинета министров от 13 мая 1996 года № 509: время второго часового пояса (киевское время) с переводом ежегодно часовой стрелки в последнее воскресенье марта в 3:00 на 1:00 вперед и в последнее воскресенье октября в 4:00 на 1:00 назад.
Это необходимо для того, чтобы приблизить административное время к солнечному.
Явка украинцев на выборах президента 31 марта 2019 года
Явка избирателей на выборах президента Украины составила 63,52% по данным со всех 199 избирательных округов по стране, сообщается на официальном сайте Центральной избирательной комиссии Украины.
Менее 60% явка зафиксирована в Донецкой (59,51%), Закарпатской (46,99%), Луганской (56,76%), Одесской (58,44%), Херсонской (57,65%), Черновицкой (56,07%) областях.
Менее средней явка была также в Ивано-Франковской (61,83%), Кировоградской (61,96%), Николаевской (60,2%) и Черкасской (63,14%) областях.
Наиболее высокая явка была в Волынской (68,35%) и Львовской (68,88%) областях, а также в Киеве (68,01%).
В Турции прошли выборы в местные органы власти
В воскресение в Турции прошли выборы в местные органы самоуправления. Избирателям предстоит избрать мэров городов, руководителей муниципалитетов, сельских и районных старост, депутатов сельских советов.
В выборах могут принять участие более 57 млн человек.
Своих кандидатов на выборы выдвинули правящая Партия справедливости и развития, Партия великого единства, Республиканская народная партия, Демократическая партия, Демократическая левая партия, Демократическая партия народов, İYİ Parti, Партия националистического движения, партия Saadet ("Добродетель"), Коммунистическая партия и партия "Родина".
Гвоздик победил Нгумбу и защитил титул WBA
В Филадельфии на 2300 Arena 31-летний украинец Александр Гвоздик провел первую защиту титула чемпиона мира по версии WBC против 37-летнего француза с конголезскими корнями Дуду Нгумбу. Для Александра это была первая защита титула чемпиона мира, который он завоевал в бою с Адонисом Стивенсоном.
#TheNail wins by TKO after a non-contact injury to Doudou Ngumbu pic.twitter.com/cMwbyV6Co6
— Top Rank Boxing (@trboxing) 31 марта 2019 г.
Украинский чемпион Александр Гвоздик техническим нокаутом победил Дуду Нгумбу и защитил титул WBA.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
I want to say Thank You!!! to all people who support me and to whole my team! Together we’re big power. @teddy_atlas @klimasmanagement @venum @algirdas_13 @vadym_v.v @vortexphoto @teegerman @aleksandrfoka @kovalchukmykola @realchicolopez. I also want to thank my reliable partners for support - MelBet company @melbetfan and the «Big Fish» team @p.saharevsky @lllarion . Together we will realize interesting ideas! #melbet#venum #gvozdyk #teamgvozdyk #БольшойКуш #kharkov. Друзья! Спасибо всем кто в меня верит и болеет за меня. Спасибо моей команде. Вместе мы сила. @teddy_atlas @klimasmanagement @venum @algirdas_13 @vadym_v.v @vortexphoto @teegerman @aleksandrfoka @kovalchukmykola @realchicolopez. Хочу также поблагодарить за поддержку своих надежных партнёров - компанию MelBet @melbetfan и команду «Большой Куш» @p.saharevsky @lllarion Вместе мы воплотим интересные затеи!
Гвоздик даже не включившись на максимум, защитил титул чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе.