Итоги 1 апреля: Президентские выборы-2019 в Украине и победа Гвоздика

Первый тур выборов президента Украины

В Украине в воскресенье, 31 марта, стартовали президентские выборы 2019 года. В этот день с 8:00 утра до 20:00 вечера украинцы смогут отдать свой голос за одного из кандидатов.

Окончательных данных по явке избирателей Центризбирком пока не обнародовал, но по состоянию на 20:00 по данным 187 округов из 199 по всей стране она составила 63,52%

Около 1% избирателей - более 300 тыс. граждан Украины - воспользовались своим правом временно изменить место голосования. Почти треть таких избирателей – жители Донецкой и Луганской областей либо оккупированного Крыма.

В бюллетене, длина которого составляет 80 см, были указаны 39 фамилий кандидатов в президенты – это рекордное для Украины число претендентов на пост главы государства. За процессом голосования следили свыше 2 тыс. международных наблюдателей.

По результаты первых экзитполов во второй тур выходят шоумен Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.

Подсчет голосов продолжается, Центральная избирательная комиссия оперативно сообщает обо всех изменениях.

Летнее время в Украине

Украина в ночь на воскресенье, 31 марта, перешла на летнее время. В 3 часа утра стрелки часов были переведены на час вперед.

порядок исчисления времени на территории Украины определен постановлением Кабинета министров от 13 мая 1996 года № 509: время второго часового пояса (киевское время) с переводом ежегодно часовой стрелки в последнее воскресенье марта в 3:00 на 1:00 вперед и в последнее воскресенье октября в 4:00 на 1:00 назад.

Это необходимо для того, чтобы приблизить административное время к солнечному.

Явка украинцев на выборах президента 31 марта 2019 года

Явка избирателей на выборах президента Украины составила 63,52% по данным со всех 199 избирательных округов по стране, сообщается на официальном сайте Центральной избирательной комиссии Украины.

Менее 60% явка зафиксирована в Донецкой (59,51%), Закарпатской (46,99%), Луганской (56,76%), Одесской (58,44%), Херсонской (57,65%), Черновицкой (56,07%) областях.

Менее средней явка была также в Ивано-Франковской (61,83%), Кировоградской (61,96%), Николаевской (60,2%) и Черкасской (63,14%) областях.

Наиболее высокая явка была в Волынской (68,35%) и Львовской (68,88%) областях, а также в Киеве (68,01%).

В Турции прошли выборы в местные органы власти

В воскресение в Турции прошли выборы в местные органы самоуправления. Избирателям предстоит избрать мэров городов, руководителей муниципалитетов, сельских и районных старост, депутатов сельских советов.

В выборах могут принять участие более 57 млн человек.

Своих кандидатов на выборы выдвинули правящая Партия справедливости и развития, Партия великого единства, Республиканская народная партия, Демократическая партия, Демократическая левая партия, Демократическая партия народов, İYİ Parti, Партия националистического движения, партия Saadet ("Добродетель"), Коммунистическая партия и партия "Родина".

Гвоздик победил Нгумбу и защитил титул WBA

В Филадельфии на 2300 Arena 31-летний украинец Александр Гвоздик провел первую защиту титула чемпиона мира по версии WBC против 37-летнего француза с конголезскими корнями Дуду Нгумбу. Для Александра это была первая защита титула чемпиона мира, который он завоевал в бою с Адонисом Стивенсоном.

#TheNail wins by TKO after a non-contact injury to Doudou Ngumbu pic.twitter.com/cMwbyV6Co6

— Top Rank Boxing (@trboxing) 31 марта 2019 г.